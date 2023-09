Krij in earste blik op Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage yn Mortal Kombat 1

Fans fan Mortal Kombat binne yn foar in traktaasje mei de kommende release fan Mortal Kombat 1, as akteur Jean-Claude Van Damme makket syn debút as Johnny Cage. In nije trailer is frijlitten, dy't ús in glimp jout fan 'e aksjefol gameplay en it byldbepalende karakter dat ta libben brocht is troch Van Damme's likenis.

De Jean-Claude Van Damme-hûd foar Johnny Cage sil opnommen wurde yn it Kombat Pack, dat spilers betiid tagong biedt ta in ferskaat oan ynlaadbere ynhâld (DLC). Neist de Johnny Cage-hûd sille spilers ek tagong krije ta seis nije spielbere karakters: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man, en Homelander. Dizze karakters sille beskikber wêze foar download post-lansearring, en tafoegje noch mear ferskaat oan it spultsje.

De frijlitting fan Mortal Kombat 1 is pland foar septimber 14, 2023. It sil beskikber wêze op ferskate platfoarms ynklusyf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, en PC (fia Steam en Epic Games Store). Spilers sille de kâns hawwe om it spultsje te belibjen op har foarkarsplatfoarm en meidwaan oan 'e yntinse fjildslaggen wêr't Mortal Kombat om bekend is.

Dizze lêste trailer hat opwining opwekke ûnder fans, dy't benijd binne om te sjen hoe't Van Damme's portret fan Johnny Cage sil mjitte oan har ferwachtingen. Mei syn eftergrûn yn martial arts films, Van Damme bringt in unike lichaamlikheid en charisma oan it karakter, belooft in ongelooflijke gaming ûnderfining foar Mortal Kombat entûsjasters.

Oer it algemien wurdt de frijlitting fan Mortal Kombat 1 tige ferwachte, en it opnimmen fan Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage foeget in ekstra laach fan opwining ta. Meitsje jo klear om de arena yn te stappen en jo fjochtfeardigens los te litten, wylst Mortal Kombat syn erfenis fan spannende gameplay en ûnferjitlike karakters trochgiet.

boarnen:

- [Boarne 1: Neam de boarnenamme en gearfetting]

- [Boarne 2: Neam de boarnenamme en gearfetting]

Definysjes:

- DLC (Downloadable Content): Oanfoljende ynhâld dy't kin wurde downloade en tafoege oan in fideospultsje nei syn earste frijlitting, typysk nije funksjes, karakters of nivo's.

- Kombat Pack: In bondel downloadbare ynhâld foar de Mortal Kombat-searje, meastentiids mei nije karakters en skins.