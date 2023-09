In lekke ôfbylding fan Ermac yn Mortal Kombat 1 sparkt diskusje oer karakterûntwerp

In útlekte ôfbylding fan Ermac yn it kommende spultsje Mortal Kombat 1 hat in opskuor feroarsake ûnder fans, mei guon dy't de karren foar karakterûntwerp yn fraach stelle. Wylst in protte begearich wachtsje op 'e frijlitting fan' e lêste trailer, fans hawwe opmurken in trend fan karakters yn it spul featuring iepen-toed skuon of bleate fuotten. Baraka, Katana, Li Mei en Nitara binne allegear sjoen mei har teannen bleatsteld.

It útlekte byld fan Ermac toant de telekinetyske fjochter yn syn folsleine foarm, en iepenbieret mear fan syn uterlik dan earder toand. Wylst fans oer it algemien goedkarden fan syn outfit, utere guon soargen oer syn rimpelige, mummy-achtige hûd. D'r is hoop dat alternatyf outfits as gear beskikber sille wêze om him te dekken.

Ien weromkommende fraach ûnder fans is wêrom safolle karakters yn Mortal Kombat 1 har teannen bleatstelle. Guon kommentators op sosjale media hawwe grappend suggerearre dat immen by NetherRealm in foetfetisj kin hawwe. Oaren freegje har ôf oft d'r in djippere betsjutting efter de skynbere fuotfetisj sit, lykas kommentaar oer Liu Kang's fassinaasje foar fjochtsporten.

It is de muoite wurdich op te merken dat Street Fighter 6 ek krityk krige foar syn byld fan fuotten, wat guon liedt om te spekulearjen dat it in bredere trend kin wêze binnen fjochtspultsjes. As fans eangst wachtsje op de frijlitting fan Mortal Kombat 1, bliuwt it te sjen oft d'r feroaringen sille wêze oan 'e karakterûntwerpen of as de spekulaasje fan 'e fuotfetisj sil wurde oanpakt.

