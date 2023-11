San Jose ûntbleatet syn eigen persoanlike edysje fan Monopoly

De stêd San Jose is ynsteld om in nostalgyske reis nei de memory lane te nimmen mei de lansearring fan har heul eigen edysje fan it populêre boerdspul Monopoly. Dizze oanpaste edysje ferfangt de tradisjonele plakken op it boerd mei pleatslike landmarks, wêrtroch ynwenners en besikers de stêd op in hiele nije manier kinne ferkenne.

Ien fan 'e meast byldbepalende landmarks yn San Jose, it Winchester Mystery House, nimt sintraal as de begeerde Boardwalk-posysje. De boargemaster fan 'e stêd, Matt Mahan, spruts syn opwining út oer de personaliseare edysje, en stelde dat it in poerbêste kâns is om de rike skiednis en prestaasjes fan San Jose te fieren.

Yn dizze unike ferzje wurdt Original Joe's de nije Park Place, wylst de VTA de spoarplakken ferfangt. It pleatslike transitburo is entûsjast oer dizze fertsjintwurdiging en hat sels in hiele bus ynpakt om it spultsje te befoarderjen.

Peters 'Bakery, ferneamd om syn hearlike ferbaarnde amandelcake, is in oare featured pleatslik bedriuw op it spul board. De fraach nei de oanpaste spultsjes is oerweldigjend, mei in grutte stapel foarbestellingen dy't yn gjin tiid ferkocht binne. Hilda Ramirez, in ynwenner fan San Jose, utere har leafde foar it konsept en kocht grutsk fiif spultsjes, en beskôge se as it waarmste krystkado yn 'e Bay Area.

De frijlitting fan 'e San Jose-edysje hat besikers fan fier en fier lutsen, wêrûnder in groep freonen dy't hielendal fan Lincoln, bûten Sacramento, rieden om ien te krijen. Mei it opnimmen fan bekende landmarks dy't in gefoel fan grutskens oproppe, uteren dizze persoanen har opwining en tefredenheid.

Top Trumps USA, it bedriuw efter it meitsjen fan dizze personaliseare edysjes, hat earder stêdferzjes frijlitten lykas Napa Valley. San Jose markearret lykwols de earste grutte stêd yn 'e Bay Area dy't dizze spesjale behanneling krijt. Aaron Green, fertsjintwurdiger fan Top Trumps USA, neamde de útdagings fan it besluten hokker plakken op it boerd steane, om't elkenien ferskillende mieningen hat. Dochs is it doel om de wichtige landmarks en bedriuwen fan 'e stêd te ferivigjen, om te soargjen dat takomstige generaasjes kinne genietsje fan it spultsje en leare oer it unike ferhaal fan San Jose.

De San Jose-edysje fan Monopoly befettet ekstra landmarks lykas de Tech Interactive en it Children's Discovery Museum. Dizze tafoegings ferbetterje de fertsjintwurdiging fan 'e libbene kultuer en attraksjes fan San Jose fierder.

Lit dizze personaliseare edysje fan Monopoly in testamint wêze fan 'e grutheid fan San Jose en har status as ien fan' e bêste plakken om te wenjen yn it lân.