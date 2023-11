Jessica Gagen: Fan Miss Ingelân oant Space Explorer

Jessica Gagen, in eardere Miss Ingelân winner, is op in missy om barriêres te brekken en har dream te ferfoljen om in astronaut te wurden. Mei in graad yn aerospace engineering fan 'e Universiteit fan Liverpool, hat Jessica har stribjen set om de earste skientmekeninginne yn' e romte te wurden. Koartlyn naam se in wichtige stap tichter by har dream troch de kâns te krijen om in Boeing Starliner-romteskip te 'fleane' yn it Kennedy Space Center yn Orlando, FS.

Tidens har besite oan 'e Feriene Steaten hie Jessica net allinich de kâns om de Starliner-simulator te fleanen, mar gie ek efter de skermen mei Boeing-meiwurkers dy't wurkje oan it ûntwerpen en bouwen fan in space shuttle. Se waard ferdjippe yn 'e wrâld fan romteferkenning, en krige weardefolle ynsjoch yn it wurk dat op it fjild dien waard.

Neist har tiid by Boeing, krige Jessica in VIP-toer troch it Kennedy Space Center en hie se de ongelooflijke kâns om twa raketlansaasjes te sjen fan 'e Space Coast fan Florida. It wie in dreamreis dy't al har ferwachtingen oertrof.

As haadspreker op 'e Ascend-konferinsje yn Las Vegas, dy't waard organisearre troch it International Space Station, dielde Jessica har passy foar it befoarderjen fan froulju en bern yn STEM-ûnderwerpen. Har doel is om mear famkes oan te moedigjen om karriêres yn technyk te folgjen en stereotypen om de yndustry hinne te brekken.

Sûnt it winnen fan de Miss England-titel is Jessica in rolmodel wurden foar aspirant wittenskippers en yngenieurs. Se is fan doel har platfoarm te brûken om de folgjende generaasje op te learen oer de ferskate kânsen yn STEM-fjilden en de feardigens dy't engineering kin leverje. Jessica's skientme mei in doelprojekt, neamd The STEM Project, rjochtet him op it ynspirearjen fan jonge geasten en it werjaan fan it potensjeel fan ferskate soarten engineering.

Op syk nei de takomst hat Jessica ek aspiraasjes om edukative tv-dokumintêres te presintearjen en nije technologyen te ferkennen. En as se de kâns krige, soe se grif de kâns akseptearje om nei de romte te reizgjen.

Boeing's Starliner romtesonde hat al twa unbemanne testflechten foltôge, wêrby't de twadde mei súkses it International Space Station berikte. Jessica bliuwt har dreamen efternei, en se sil yn maart meidwaan oan 'e 71ste Miss World-wedstryd yn Mumbai, Yndia.

