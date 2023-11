Nije spielmodus en updates foar iere tagong komme tsjin de stoarm

Publisher Hooded Horse hat oankundige dat it populêre spultsje Against the Storm nije moanne betiid tagong sil ferlitte mei in heul ferwachte 1.0-fernijing. Dizze fernijing sil in gloednije spielmodus yntrodusearje neamd Queen's Hand, dy't spesifyk is ûntworpen om betûfte spilers út te daagjen mei unike regels en beleanningen.

Against the Storm, beskreaun as in "tsjustere fantasy stêd bouwer," dompelet spilers yn in post-apokalyptyske wrâld dêr't se moatte opnij beskaving yn it gesicht fan ferneatigjende reinen. As de Viceroy fan 'e Keninginne liede spilers in ferskaat groep oerlibbenen, ynklusyf minsken, bevers, hagedissen, foksen en harpies. Tegearre moatte se de woastenije weromhelje en in takomst foar it minskdom garandearje.

Ien fan 'e meast spannende aspekten fan' e kommende update is de tafoeging fan Queen's Hand. Dizze spielmodus presintearret spilers de ultime útdaging om it Adamantine Seal binnen ien syklus te reformearjen. As de hurdste útdaging yn it spul, sil Queen's Hand sels de meast betûfte spilers nei har grinzen triuwe.

Tidens syn betide tagongsperioade hat Against the Storm wichtige ûntwikkeling ûndergien, mei regelmjittige ynhâldupdates elke twa wiken. Dizze fernijings hawwe in breed oanbod fan grutte en lytse feroarings yn it spul brocht, ynklusyf de tafoeging fan nije soarten lykas de Fox-minsken en ferbetterings oan einspielmeganika. Hooded Horse hat oanjûn dat dizze updatekadens sil trochgean oant de folsleine release fan it spultsje.

Mei syn boeiende gameplay en boeiende ferhaal, Against the Storm hat in tawijd fanbase garnered. Op Steam hat it spultsje in oerweldig positive brûkersbeoardieling fan 95% krigen fan hast 14,500 beoardielingen. Spilers hawwe har immersive wrâldbouwende meganika en útdaagjende gameplay priizge.

Fans fan Against the Storm kinne útsjen nei de offisjele release fan it spultsje op desimber 8. Neist beskikber te wêzen yn 'e Microsoft Store, sil it spultsje ek meidwaan oan' e PC Game Pass-bibleteek, tank oan in resinte gearwurking mei Microsoft. Dizze gearwurking sil it spultsje nei in noch breder publyk bringe en Game Pass-abonnees in nije en spannende ûnderfining jaan.

Oft jo in betûfte spiler binne as nij yn it sjenre, Against the Storm's oankommende update belooft in ûnferjitlike gamingûnderfining te leverjen. Tariede op de útdagings fan in ferneatige wrâld en de beskaving opnij opbouwe tsjin alle kânsen.

FAQ

1. Wat is tsjin de stoarm?

Against the Storm is in donkere fantasy-stêdbouwer-spultsje wêr't spilers de beskaving opnij opbouwe yn in post-apokalyptyske wrâld pleage troch relentless reinen.

2. Wannear sil Against the Storm betiid tagong ferlitte?

Against the Storm is ynsteld om iere tagong te ferlitten en syn 1.0-fernijing op 8 desimber frij te litten.

3. Wat hjit it nije spultsje modus?

De nije spielmodus hjit Queen's Hand en is spesjaal makke om betûfte spilers út te daagjen mei unike regels en beleanningen.

4. Op hokker platfoarms sille Against the Storm beskikber wêze?

Against the Storm sil beskikber wêze yn 'e Microsoft Store en sil ek opnommen wurde yn' e PC Game Pass-bibleteek.

5. Hokker updates binne makke yn 'e iere tagongsperioade?

Tidens betide tagong hat Against the Storm reguliere ynhâldupdates krigen, ynklusyf de tafoeging fan nije soarten en ferbetterings oan einspielmeganika.

boarnen: [IGN](https://www.ign.com/)