OpenAI-meiwurkers driigje te stopjen, dringen oan op ûntslach fan it bestjoer om mei te dwaan mei âld-CEO Altman by Microsoft

Yn in ferrassende wending soarget in brief fan sawat 500 meiwurkers by OpenAI foar opskuor binnen it bedriuw. De brief, dy't sjoen is troch ferskate media, ynklusyf Reuters, docht bliken dat de meiwurkers ree binne om te stopjen as it bestjoer fan OpenAI net ûntslacht. Harren redenearring? Se leauwe dat it bestjoer de nedige kompetinsje, oardiel en soarch mist foar de missy en meiwurkers fan it bedriuw.

Dizze bedriging komt krekt neidat Microsoft de ynhier oankundige fan eardere OpenAI CEO Sam Altman, tegearre mei in oare arsjitekt fan it bedriuw, as ûnderdiel fan in bedriuwshakeup. It nijs skrok de keunstmjittige yntelliginsje-mienskip en stelde fragen oer de takomst fan OpenAI.

Nettsjinsteande de mooglike úttocht fan meiwurkers, bliuwt Microsoft ynsette foar har partnerskip mei OpenAI. Satya Nadella, foarsitter en CEO fan Microsoft, spruts syn entûsjasme út oer de gearwurking en neamde dat hy útsjocht om te wurkjen mei de nije haadbestjoerder fan OpenAI, eardere Twitch-lieder Emmett Shear.

OpenAI, bekend om syn generative AI-technology dy't minsklike tekst, ôfbyldings, fideo's en muzyk produsearre, hat miljarden dollars yn ynvestearring krigen fan Microsoft. De techgigant hat in wichtige rol spile yn it stypjen fan OpenAI's AI-systemen troch it leverjen fan de nedige kompjûterkrêft.

Wylst de krekte redenen efter Altman's fertrek fan OpenAI noch ûndúdlik binne, stelde it bedriuw dat hy "net konsekwint earlik wie yn syn kommunikaasje" mei it bestjoer, wat late ta in ferlies fan fertrouwen yn syn liederskipsfeardigens. Altman, dy't de potinsjele risiko's en regeljouwing fan AI aktyf besprutsen hie tidens syn wrâldreis earder dit jier, spruts nei syn fertrek syn leafde foar OpenAI út op sosjale media.

Yn reaksje op de resinte barrens hat Shear, de nije CEO fan OpenAI, tasein de ferwidering fan Altman te ûndersykjen en is fan plan in ûnôfhinklike ûndersiker te hieren om de situaasje te besjen. Shear is fan doel it fertrouwen binnen it bedriuw opnij op te bouwen en needsaaklike feroaringen oan te bringen yn it management en liederskip.

As OpenAI foar dizze ynterne útdagings stiet, bliuwt de takomst fan it bedriuw ûnwis. It partnerskip mei Microsoft en de beneaming fan in nije CEO presintearje lykwols kânsen foar groei en ûntwikkeling op it mêd fan keunstmjittige yntelliginsje.

FAQ

1. Wat is OpenAI?

OpenAI is in bedriuw bekend om har foarútgong yn keunstmjittige yntelliginsje en generative AI-technology.

2. Wêrom driigje OpenAI-meiwurkers te stopjen?

De meiwurkers easkje it ûntslach fan it OpenAI-bestjoer, sizzende dat se gjin kompetinsje, oardiel en soarch hawwe foar de missy en meiwurkers fan it bedriuw.

3. Wa hat Microsoft ynhierd fan OpenAI?

Microsoft hat eardere OpenAI CEO Sam Altman en in oare arsjitekt fan it bedriuw ynhierd.

4. Wat is it stânpunt fan Microsoft oer de situaasje?

Microsoft bliuwt ynsette foar har partnerskip mei OpenAI en is optein oer de gearwurking.

5. Wa is de nije CEO fan OpenAI?

Eardere Twitch-lieder Emmett Shear is beneamd as de nije CEO fan OpenAI.