Microsoft ynsteld om opwurdearre Surface Go 4-tablet te ûntbleatsjen yn septimber-evenemint

Microsoft is klear foar har kommende evenemint op septimber 21, wêr't it wurdt ferwachte dat se har folgjende generaasje Surface-apparaten ûntbleate. Wylst de plannen fan Google en Apple foar har respektive eveneminten al bekend binne, is Microsoft it slagge har Surface-produkten meast ûnder wraps te hâlden. In resint rapport fan WinFuture hat lykwols ljocht makke oer wat te ferwachtsjen fan it evenemint.

Neffens it rapport sil Microsoft trije nije Surface-produkten lansearje, mar d'r sil gjin high-end Surface Pro 10-tablet wêze lykas guon ferwachten. Ynstee sil de fokus wêze op 'e opwurdearre Surface Go 4, dy't ferwachte wurdt budzjetfreonliker te wêzen. Hoewol it ûndúdlik is oft it de Surface Go 4 sil wurde neamd, wurdt geroften dat de tablet in quad-core Intel N200 SoC hat fan 'e "Alder Lake N" famylje.

De Surface Go 4 sil nei alle gedachten trije opslachopsjes oanbiede: 64GB, 128GB, en 256GB, allegear keppele mei 4GB RAM. It wurdt ferwachte dat it ferlykber fisueel ûntwerp sil hawwe as syn foargonger en sil wierskynlik yn oktober te keap wêze.

Hoewol it evenemint miskien net sa flitsend is as eardere Microsoft-eveneminten, mei allinich lytse upgrades ferwachte foar de Surface Laptop Go 2 en Surface Laptop Studio, is d'r noch in mooglikheid fan in ferrassende oankundiging oangeande de Surface Pro-opstelling. De fokus liket lykwols te wêzen op 'e mear betelbere en draachbere Surface Go 4, catering oan brûkers mei produktiviteitsbehoeften.

Boarnen: WinFuture