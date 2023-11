Microsoft-meiwurkers om fergese Xbox Game Pass Ultimate Perk te ferliezen

Yn in ferrassende stap hat Microsoft oankundige dat fanôf jannewaris 2024 de mearderheid fan har 238,000 meiwurkers net langer in fergees abonnemint sil krije op Xbox Game Pass Ultimate, in perk dat earder geniete waard troch permanint personiel. Ynstee dêrfan sille dizze meiwurkers de kâns hawwe om in koarting fan 12 moannen abonnemint te keapjen foar de Ultimate tier by de ynterne winkel fan it bedriuw.

It beslút om dit perk yn te lûken hat de oandacht lutsen en wenkbrauwen opwekke binnen de gamingmienskip. Game Pass Ultimate, mei syn wiidweidige bibleteek fan spultsjes en groeiende populariteit, generearre hast $ 1 miljard oan ynkomsten dizze ôfrûne maitiid. Mei sa'n súkses liket it ûngewoan dat Microsoft-meiwurkers ferplicht wurde om te beteljen foar de tsjinst.

Dit nijs komt op 'e hakken fan Microsoft's resinte priisferheging foar Game Pass, mei de moanlikse abonnemintpriis tanimmend fan $15 nei $17. Derneist foeget de lansearring fan Game Pass Core, dy't de langsteande Xbox Live Gold-tsjinst ferfangt, fierder ta oan it feroarjende lânskip fan Microsoft's gaming-oanbod.

Net ferrassend, troffen meiwurkers utere harren ûnfrede mei de feroaring fia it ynterne berjochtensysteem fan Microsoft. Phil Spencer, haad fan gaming by Microsoft, waard bewust makke fan 'e situaasje en hat beweare net bewust te wêzen fan it beslút. Hy hat meiwurkers fersekere dat hy "de situaasje besjocht" om de redenearring efter de feroaring better te begripen.

Op dit stuit hat Microsoft gjin offisjele opmerking oer de saak levere, wêrtroch meiwurkers en de gamingmienskip grif wachtsje op fierdere opheldering.

FAQ

1. Wannear sille Microsoft-meiwurkers har fergese Xbox Game Pass Ultimate-perk ferlieze?

Begjin jannewaris 2024 sille permaninte Microsoft-meiwurkers gjin fergese abonnemint mear krije op Xbox Game Pass Ultimate.

2. Kinne troffen meiwurkers noch tagong krije ta Xbox Game Pass Ultimate?

Ja, troffen meiwurkers sille de opsje hawwe om in koarting fan 12 moannen abonnemint te keapjen foar de Ultimate tier by de ynterne winkel fan Microsoft.

3. Wêrom hat Microsoft dit beslút makke?

De redenen efter it beslút fan Microsoft om it fergese Xbox Game Pass Ultimate-perk yn te lûken foar har meiwurkers binne op it stuit ûndúdlik. Microsoft hat gjin offisjele opmerking oer de saak levere.

4. Is Xbox Game Pass Ultimate populêr?

Ja, Xbox Game Pass Ultimate hat wichtige populariteit krigen ûnder gamers troch syn wiidweidige bibleteek fan spultsjes en it gemak fan ien abonnemint foar sawol Xbox- as PC-platfoarms.

5. Hoe reagearren Microsoft-meiwurkers op de feroaring?

Meiwurkers beynfloede troch it beslút utere har ûnfrede fia it ynterne berjochtensysteem fan Microsoft, en brochten de saak ûnder de oandacht fan Phil Spencer, haad fan gaming by Microsoft. Spencer hat meiwurkers fersekere dat hy de situaasje ûndersiket.