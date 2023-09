Microsoft Edge Split Screen-funksje krijt nije fertikale yndieling

Microsoft Edge's Split Screen-funksje, wêrtroch brûkers twa websiden side-by-side kinne besjen yn ien browserfinster, krijt in grutte upgrade. Eartiids koene brûkers allinich in horizontale yndieling brûke, mar no hawwe se de opsje om ek in fertikale yndieling te kiezen, troch de lêste Kanaryske builds fan 'e browser.

De nije yndieling is beskikber neist de besteande horizontale yndieling, en brûkers kinne maklik wikselje tusken de twa troch te klikken op in trije-dot knop. Se kinne ek de grutte fan 'e skermen feroarje troch in ferdieling te slepen. Dizze ferbettering jout mear fleksibiliteit en lit brûkers har blêdzjenûnderfining oanpasse oan har foarkar.

Njonken de nije yndieling makket Microsoft ek ferbetteringen oan 'e brûkberens fan 'e Split Screen-funksje. Meikoarten sille brûkers de opsje hawwe om te kiezen oft keppelings iepenje yn 'e sekundêre ljepper of de aktuele. Dit sil foaral nuttich wêze foar dyjingen dy't har blêdzjen op in mear organisearre en effisjinte manier wolle beheare.

Om brûkers te begelieden by it begripen fan it gedrach fan 'e funksje, sil Microsoft ekstra grafiken opnimme dy't de funksjonaliteit fan elke opsje ferklearje. Dit sil derfoar soargje dat brûkers ynformeare besluten kinne nimme en de funksje kinne brûke nei har folsleine potensjeel.

Microsoft advisearret in pear tips en trúkjes om de foardielen fan 'e Split Screen-funksje te maksimalisearjen. Brûkers kinne maklik navigearje tusken siden troch slepe-en-drop-funksjonaliteit te brûken, sels as de opsje "Iepenje keppeling yn aktuele ljepper" is selektearre. Se kinne ek de grutte fan 'e split skermen oanpasse mei de slider tusken de skermen.

Troch de Split Screen-funksje te brûken, kinne brûkers multitasking omearmje en har produktiviteit ferheegje. Taken lykas priisfergeliking of it brûken fan in tesaurus by it skriuwen fan in essay wurde naadloos en effisjint. De kombinaasje fan mooglikheden is einleaze.

As jo ​​​​graach binne om de bywurke Split Screen-funksje út te probearjen yn Microsoft Edge Canary, kinne jo de offisjele Edge Insider-webside besykje. It is lykwols wichtich om te notearjen dat foarbyldbuildingen ynstabyl kinne wêze, dus it is oan te rieden om de Kanaryske ferzje út te fieren neist de stabile release fan jo foarkar browser.

boarnen:

- X-brûker op Twitter

- Microsoft Insider-webside