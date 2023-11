Microsoft CEO Satya Nadella sprekt it fertrek fan Sam Altman fan OpenAI oan

Yn in resint ynterview mei Jon Fortt fan CNBC, Microsoft CEO Satya Nadella besprutsen it fertrek fan Sam Altman fan OpenAI en de mooglikheid fan syn meidwaan oan Microsoft. It petear hat ljocht brocht oer de potensjele ynfloed fan Altman's fertrek en de kânsen dy't it kin meitsje foar sawol OpenAI as Microsoft.

Altman, dy't sûnt 2019 de CEO fan OpenAI tsjinne, kundige koartlyn syn beslút oan om út 'e posysje te stappen. Dit fertrek komt op in krúsjale tiid foar OpenAI, om't it bedriuw trochgiet mei baanbrekkende foarútgong yn keunstmjittige yntelliginsje (AI) en djip learen.

Tidens it ynterview erkende Nadella de wichtige bydragen fan Altman oan OpenAI en spruts syn bewûndering út foar Altman's liederskip. De ekspertize en fisy fan Altman hawwe in krúsjale rol spile by it fêststellen fan OpenAI as in liedende organisaasje yn it AI-domein.

Mei't Altman mooglik by Microsoft kaam, beklamme Nadella de potensjele gearwurking tusken de twa bedriuwen. Microsoft hat oan 'e foargrûn west fan AI-ûndersyk en -ûntwikkeling, en de ekspertize fan Altman koe har foarútgong op dit fjild fierder fersnelle. It partnerskip kin liede ta ynnovative AI-oplossingen dy't profitearje fan yndustry en de maatskippij as gehiel.

