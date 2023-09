Microsoft kundiget Xbox Digital Broadcast oan foar Tokyo Game Show

Microsoft hat iepenbiere dat it in Xbox Digital Broadcast sil hostje foar de kommende Tokyo Game Show. De útstjoering, pland foar 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, sil updates leverje oer spultsjes fan Xbox en Bethesda, spultsjes sjen litte fan makkers yn Japan en Azië, en nije spultsjes oankundigje dy't komme nei Game Pass.

Neffens Jerret West, de haad marketingoffisier fan Xbox, sil de útstjoering foarútgongsupdates hawwe fan sawol Xbox as Bethesda Softworks. Derneist sil it in ferskaat oan spultsjes markearje fan makkers basearre yn Japan en oer Azië. West neamde ek dat de útstjoering spannende nije spultsjes sil befetsje dy't meidogge oan Xbox Game Pass, dy't har bibleteek kontinu útwreide mei ynhâld fan ferskate teams yn Azië.

Tidens it Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 ferskynde Xbox-baas Phil Spencer op it poadium mei Square Enix-baas Takashi Kiryu om it nijs te fieren dat Final Fantasy 14 einlings nei Xbox-konsoles sil komme. Dit markearre in ôfwiking fan 'e eardere eksklusiviteit fan it spultsje foar PlayStation-konsoles. Yn in ynterview mei IGN hingje Spencer op de mooglikheid fan mear Square Enix-spultsjes dy't har wei nei Xbox yn 'e takomst meitsje, hoewol spesifike titels lykas Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 16 waarden net befêstige.

Yn oar nijs hat Bethesda koartlyn it heul ferwachte romte-rolspul útbrocht, Starfield, dat al mear as seis miljoen spilers hat sammele. Dit makket it de grutste lansearring fan spultsjes yn 'e skiednis fan Bethesda, oertreffend titels lykas Fallout en The Elder Scrolls.

Foarútsjen, Xbox Game Studios hat in opstelling fan spannende oankommende spultsjes, ynklusyf titels lykas Perfect Dark fan The Initiative, Forza fan Turn 10, en Fable from Playground. Underwilens giet de ZeniMax Online Studios fan Bethesda troch mei it ûntwikkeljen fan The Elder Scrolls Online, en MachineGames wurket oan in sûnder titel Indiana Jones-spiel, dat wurdt ferwachte te wurde iepenbiere yn 2024.

Oer it algemien belooft de Xbox Digital Broadcast foar Tokyo Game Show in spannend barren te wêzen foar fans, mei updates, oankundigingen en showcases fan spultsjes fan sawol Xbox as Bethesda.

boarnen:

- Xbox Wire

- IGN