Microsoft komt oerwinnend yn 'e rin fan OpenAI Shake-Up

Nei de resinte ferwidering fan CEO Sam Altman, fynt OpenAI himsels op in krúspunt, wêrtroch de takomst fan it bedriuw ûnwis is. Mei in protte meiwurkers dy't ferwachte wurde Altman nei Microsoft te folgjen, lykje OpenAI's ienris tasizzende perspektiven dimmen te hawwen. Derneist is in foarstelde deal wêrtroch ynsiders eigen fermogen kinne útwikselje tsjin in wearde fan $ 86 miljard no wierskynlik te realisearjen.

Yn 'e gaos is der lykwols in dúdlike winner: Microsoft. Sûnt it nijs bruts, is de merkkapitalisaasje fan Microsoft tanommen mei in yndrukwekkende $63 miljard. Yn feite berikte it oandiel fan it bedriuw in heule hichte fan $ 378 per oandiel tidens de middeishannelsesje fan moandei. As de priis op dit nivo bliuwt as de merk slút, sil de merkkap fan Microsoft in skriklike $2.82 trillion berikke.

Dizze beurt fan eveneminten markearret in wichtige triomf foar Microsoft en har CEO, Satya Nadella. Nettsjinsteande it ynvestearjen fan $ 13 miljard yn OpenAI en it swier yntegrearjen fan har technology yn Microsoft's produkten, stie Nadella it measte te ferliezen fan Altman's fertrek. Yndied, doe't de oankundiging iepenbier gie, lijde de oandiel fan Microsoft in direkte 2% daling. De rappe reaksje fan Nadella toande lykwols syn fearkrêft en strategysk tinken oan.

Om middernacht op snein iepenbiere hy dat hy Altman en eardere OpenAI-presidint Greg Brockman hie ynhierd om in nij AI-ûndersykslabo binnen Microsoft te lieden. Dizze ûnferwachte beweging krige lof, mei analisten dy't it beskreau as in "World Series of Poker-beweging foar de ieuwen." As gefolch hat Microsoft no twa ynfloedrike figueren fan OpenAI ûnder har wjuk, wylst OpenAI Emmett Shear, de eardere CEO fan Twitch, beneamde as har interim CEO.

Wylst Microsoft's stock surge is sûnder mis in posityf resultaat, lizze útdagings foarút. It bedriuw is no ferantwurdlik foar it oprjochtsjen en finansieren fan de nije AI-ûndersyksorganisaasje ûnder lieding fan Altman en Brockman. Fierder is d'r de mooglikheid fan kostbere besteande kontrakten dy't Microsoft mooglik moat honorearje. Nettsjinsteande hawwe de dappere en strategyske aksjes fan Microsoft it bedriuw pleatst as de kaaispiler yn 'e neisleep fan' e opstân fan OpenAI.

