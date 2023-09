Meta Quest Update yntroduseart spannende nije funksjes

Meta hat koartlyn har v57-software-update foar Meta Quest-headsets oankundige, en bringt in ferskaat oan nije funksjes om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. De fernijing omfettet mear oanpassingsopsjes foar avatars, in net-ferstjoerde berjochtfunksje, groepkeppelings, ferbettere bewegingsmooglikheden, en in rebranded Explore-feed.

Ien fan 'e opmerklike tafoegings is de ferbettere avatar-oanpassingsopsjes. Brûkers hawwe no tagong ta kleursliders om har winske hûdton, hierkleur en wenkbrauwkleur te meitsjen. Dit soarget foar in krekter foarstelling fan it uterlik fan 'e brûker yn it echte libben. Meta hat ek nije opsjes foar make-up en gesichtferve tafoege.

Yn eardere updates yntrodusearre Meta nije lichemsfoarmen, ferbettere hier- en kleantekstueren, en joech sels avatars skonken. Dizze ferbetterings binne goed ûntfongen, en de oanhâldende ûntjouwings yn 'e avatar-skepper bliuwe de algemiene ûnderfining ferbetterje.

De net-ferstjoerde berjochtfunksje is in oare spannende oanfolling. Brûkers hawwe no de mooglikheid om ôfbyldingsberjochten net te ferstjoeren sawol yn VR as de Meta Quest mobile app. Dizze funksje soarget foar gruttere kontrôle oer petearen en stelt de stjoerder yn steat om in berjocht werom te lûken. Derneist wurde sawol de stjoerder as de ûntfanger op 'e hichte brocht as in berjocht net ferstjoerd is.

Om groep ynteraksjes te fasilitearjen hat Meta groepkeppelings yntrodusearre. Brûkers kinne maklik freonen útnoegje om mei te dwaan oan har groep troch in keppeling te generearjen en te dielen yn VR as in berjochtenplatfoarm. Dit makket it makliker om te ferbinen en gear te wurkjen mei freonen yn firtuele realiteit.

Horizon Home, de firtuele romte wêr't brûkers elkoars huzen kinne besykje, makket no frije foarm beweging mooglik. Dit betsjut dat brûkers har firtuele huzen kinne ferkenne troch frij te teleportearjen binnen de thúsomjouwing. Troch de controller-thumbstick nei foaren te drukken en op in plak yn 'e Thús te rjochtsjen, kinne brûkers omgean en elke hoeke fan har firtuele romte ûntdekke.

Meta hat ek ferskate oare lytse updates makke om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. De Explore-feed is omneamd as de Horizon Feed, wêrtroch konsistinsje mei de Horizon Worlds-branding mooglik is. Brûkers kinne no standert mikrofoanaudio útskeakelje by it opnimmen fan fideo's en meardere apps tagelyk brûke, naadloos wikselje tusken werjeften. Derneist is de grins warskôging útskeakele yn guon apps mei ûnderfiningen mei mingde werklikheid om ûnderbrekkingen te foarkommen.

De v57-fernijing wurdt op it stuit útrol nei Meta Quest Pro en Meta Quest 2-headsets, mei mear funksjes dy't wurde ferwachte te wurde iepenbiere by Meta's kommende Connect-evenemint. Mei dizze nije tafoegingen bliuwt Meta har platfoarm foar firtuele realiteit ferbetterje en brûkers in mear immersive en oanpasbere ûnderfining leverje.

Boarnen: Meta