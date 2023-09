Tariede op de folgjende útbarsting: ynterview mei wittenskipper-in-Charge fan California Volcano Observatory

Yn in ynterview mei Andy Calvert, de ferantwurdlike wittenskipper by it California Volcano Observatory, wurdt it belang fan it kontrolearjen en studearjen fan lokale fulkanen yn Kalifornje markearre. Calvert leit út dat hoewol't Californians miskien net tinke oan fulkanen as in potinsjele ramp, se bestean en hawwe it potinsjeel om útbarsting wer.

Calvert tinkt oan de útbarsting fan Mount St. Helens yn 1980, dy't hûnderten kilometers fuort barde yn Washington. De jiske fan 'e útbarsting berikte syn wenplak yn Idaho, en liet in bliuwende ynfloed op him. Dit barren joech syn nijsgjirrigens op en late him úteinlik om fulkanen te studearjen.

Op 'e fraach nei de ekonomyske tol fan in fulkaanútbarsting yn Kalifornje, skat Calvert dat it folle grutter is as de skea dy't feroarsake waard troch de útbarsting fan 'e berch St. Hy leit út dat hoewol de measte fulkanen fuort fan grutte beskavingsintra lizze, se faak tichtby snelwegen en stêden lizze. De neisleep fan in útbarsting kin rommelich en lang duorje, wêrtroch trochgeande ynspanningen nedich binne om te gean mei it produsearre materiaal.

Calvert beskriuwt de hotspots foar fulkanyske aktiviteit yn Kalifornje, ynklusyf Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field, en Salton Buttes. Dit binne de gebieten aktyf kontrolearre troch wittenskippers.

Yn termen fan frekwinsje, Calvert leit út dat útbarstings yn Kalifornje binne net op in reguliere skema. D'r hawwe lykwols sawat 10 wichtige útbarstings west yn 'e lêste tûzen jier, wat suggerearret op in útbarsting om de 100 jier yn trochsneed.

Op de fraach nei de mooglike lokaasje fan de folgjende útbarsting neamt Calvert twa wierskynlike mooglikheden: it fulkaanfjild fan Lassen of it gebiet by Mono Lake. Hy beskriuwt it eksplosive karakter fan 'e Mono-kraters en de potinsjele jiske en gefaren yn 'e loft ferbûn mei in útbarsting.

Calvert rjochtet ek de ynfloed fan in útbarsting op de pleatslike befolking oan. De stêd Lee Vining en de populêre skibestimming Mammoth Lakes lizze yn 'e buert fan Mono Lake. Wylst de útbarsting primêr dizze gebieten soe beynfloedzje, kinne de jiske en oare gefaren bredere gefolgen hawwe.

Yn termen fan tarieding, Calvert beklammet it belang fan iere opspoaren en tafersjoch. Wittenskippers kontrolearje seismyske aktiviteit, grûndeformaasje en oare yndikatoaren nau dy't in drege útbarsting kinne sinjalearje. Koördinaasje mei ferskate ynstânsjes en it ûntwikkeljen fan evakuaasjeplannen binne krúsjaal foar de feiligens fan bewenners en besikers.

Gearfetsjend, hoewol fulkanen miskien net de earste ramp binne dy't yn 't sin komme by it tinken fan Kalifornje, binne se in realiteit dy't wittenskippers lykas Andy Calvert nau kontrolearje. De potinsjele ekonomyske en minsklike ynfloed fan in útbarsting makket it studearjen en tarieden op dizze eveneminten in prioriteit om bewenners en besikers feilich te hâlden.

