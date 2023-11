MediaTek yntroduseart Dimensity 8300 Chip: Revolúsjonearjen fan betelbere tillefoans mei generative AI

MediaTek, in liedende chipmakker, set nochris de trend yn 'e smartphone-yndustry mei de lansearring fan har lêste chip, de Dimensity 8300. Dizze nije chip sil generative AI-mooglikheden op it apparaat bringe nei mear betelbere Android-tillefoans, nei de fuotstappen fan har premium tsjinhinger, de Dimensity 9300.

Wylst Qualcomm ferline wike in ferlykbere beweging makke mei de Snapdragon 7 Gen 3-chip, is it dúdlik dat beide bedriuwen entûsjast binne om te profitearjen fan 'e groeiende generative AI-trend dy't de technyske yndustry revolúsjonearret.

Oars as cloud-basearre oplossingen, ferwurket generative AI op it apparaat alle berekkeningen direkt op 'e smartphone, en soarget foar rappere antwurden en ferbettere personalisaasje dy't rekken hâldt mei gefoelige gegevens lykas brûkersgedrach en lokaasjefoarkar. Derneist kin it sels wurkje as brûkers bûten it berik fan dekking fan mobyl netwurk binne.

MediaTek hat de spesifike generative AI-mooglikheden fan 'e Dimensity 8300 noch net iepenbiere, mar it wurdt ferwachte dat se wat legere prestaasjesmetriken oanbiede yn ferliking mei de hege ein Dimensity 9300. De lêste kin ôfbyldings generearje mei Stable Diffusion yn minder dan in sekonde en behannelet AI modellen mei 7 miljard parameters per sekonde, by 20 tokens per sekonde.

Mei de Dimensity 8300 belooft MediaTek substansjele ferbetteringen oer syn foargonger, de Dimensity 8200. Dit omfettet in 20% ferheging fan CPU-snelheid, oant 30% bettere macht-effisjinsje, en in GPU dy't 60% gruttere prestaasjes en 55% ferbettere macht-effisjinsje leveret. . De AI Processing Unit bliuwt net feroare fan 'e premium Dimensity 9300, en soarget foar ferbettere prestaasjes foar konvinsjonele AI-taken, lykas fotoferbetterings.

Boppedat wurdt ferwachte dat tillefoans útrist mei de Dimensity 8300 genietsje fan langere batterijlibben en naadleaze ferbiningen mei aksessoires lykas earbuds en gamepads. MediaTek hat de tillefoanmerken noch net iepenbiere dy't har ynsette om de Dimensity 8300 yn har apparaten op te nimmen. It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat de foargonger, Dimensity 8200, te finen is yn smartphones lykas de Vivo V29 Pro en Vivo V27 Pro, hoewol it gjin wiidferspraat releases yn 'e Amerikaanske merk hat sjoen.

FAQ:

F: Wat is generative AI?

A: Generative AI ferwiist nei it brûken fan keunstmjittige yntelliginsje-algoritmen om nije gegevens te produsearjen en te meitsjen, lykas ôfbyldings, fideo's of tekst, basearre op besteande patroanen en ynputs.

F: Hoe ferskilt generative AI op apparaat fan wolkbasearre oplossingen?

A: Generative AI op it apparaat ferwurket berekkeningen direkt op 'e smartphone, en leveret rappere antwurden en personaliseare ûnderfiningen sûnder te fertrouwen op in ynternetferbining of gefoelige gegevens te ferstjoeren nei wolkservers.

F: Wat binne de ferbetteringen oanbean troch de Dimensity 8300-chip oer syn foargonger?

A: De Dimensity 8300-chip hat in ferheging fan 20% yn CPU-snelheid, oant 30% bettere macht-effisjinsje, in GPU mei 60% gruttere prestaasjes, ferbettere macht-effisjinsje, en ferbettere AI-ferwurkingsmooglikheden foar taken lykas fotoferbetterings.

F: Hokker tillefoanmerken hawwe har ynset om de Dimensity 8300 te brûken?

A: MediaTek hat de tillefoanmerken noch net iepenbiere dy't de Dimensity 8300 yn har apparaten sille opnimme.