Nije titel: Undersykje de ynfloed fan it Steam Deck OLED's 90 Hz-skerm op Input Lag

Yn in resinte Digital Foundry-analyse is de ynfloed fan it opwurdearre 90 Hz-skerm op 'e ynfierfertraging fan' e Steam Deck OLED iepenbiere. Troch it brûken fan Nvidia's Latency en Display Analysis Tools testte it team twa refleks-swiere spultsjes, Doom Eternal en Crysis 3 Remastered, om de krekte effekten op responsiviteit te bepalen.

By it rinnen op 90 fps, eksposearre de Steam Deck OLED de meast wichtige ferbetteringen yn ynfierlag. Yn ferliking mei de 60 fps LCD-ferzje wie de gemiddelde reduksje yn ynfierfertraging 26.1 ms foar Doom Eternal en 32.5 ms foar Crysis 3. Dizze fermindering kin foar in part taskreaun wurde oan 'e flugger frame ferfarskje op it OLED-display.

Ynteressant fûn de testen ek ferbetteringen foar ynputlag, sels as sawol de OLED- as LCD-ienheden operearren op deselde framerate. Mei beide ynsteld op 60 fps, demonstrearre de OLED in 8.5 ms-reduksje yn ynfierlag foar Doom Eternal en in 11.3 ms-reduksje foar Crysis 3. De ferbettering fan efterstân waard mear útsprutsen by legere frame-sifers, en berikte mear dan 20 ms doe't spultsjes dipden nei de 40 oant 45 fps berik.

Hoewol dizze ferbetteringen minimaal kinne lykje yn ferliking mei minsklike reaksjetiden, kinne se noch altyd in signifikante ynfloed hawwe op it algemiene gefoel en responsiviteit fan it systeem. Lytse feroarings yn ynfierlag kinne de "snappiness" fan 'e gamingûnderfining sterk ferbetterje.

In oare opmerklike fynst út 'e analyze suggerearret dat firmware-updates in rol kinne spylje yn' e ferskillen tusken de OLED- en LCD-ferzjes fan 'e Steam Deck. By it testen fan 'e âldere LCD-ferzje mei ferâldere firmware, observearre Digital Foundry ynput-lagresultaten dy't 8 oant 42.4 ms stadiger wiene as dy berikt mei de bywurke firmware.

Valve wurket aktyf oan fierdere ferbetteringen foar de LCD-ferzje fan it Steam Deck, ynklusyf it ferminderjen fan ynfierlag. Mei oanhâldende firmware-ferzjes is it mooglik dat antwurdtiden op LCD-displays sille trochgean te ferminderjen, wat de gamingûnderfining foar brûkers ferbetterje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is input lag?

Ynfierlag ferwiist nei de fertraging tusken wannear't in brûker in kommando ynfiert en wannear't it systeem op dat kommando reagearret. Yn gaming kin ynfierfertraging ynfloed hawwe op de responsiviteit en it algemiene gefoel fan gameplay.

2. Hoe beynfloedet it 90 Hz-skerm fan 'e Steam Deck OLED's ynfierfertraging?

It opwurdearre 90 Hz-skerm fan 'e Steam Deck OLED is fûn om ynfierfertraging te ferminderjen yn ferliking mei de 60 Hz LCD-ferzje. Spultsjes útfiere mei in hegere framerate op it OLED-display resultearret yn signifikante ferbetteringen yn ynfierlag.

3. Kin ynput lag ferbetterings noch wurde waarnommen as sawol de OLED en LCD ienheden binne ynsteld op deselde frame rate?

Ja, testen hawwe oantoand dat sels as sawol de OLED- as LCD-ienheden op deselde framerate rinne, de OLED noch altyd fermindere ynputfertraging toant. Dit suggerearret dat de hardware ferskillen tusken de twa ferzjes spylje in rol yn de ferbettere responsiviteit.

4. Binne firmware updates ferantwurdlik foar input lag ferskillen tusken de OLED en LCD ferzjes?

Digital Foundry's analyse suggerearret dat firmware-updates kinne bydrage oan 'e ynput-lagferskillen waarnommen tusken de OLED- en LCD-ferzjes fan it Steam Deck. Aldere ferzjes fan 'e LCD-firmware resultearren yn tragere prestaasjes fan ynfierfertraging yn ferliking mei de bywurke firmware. Valve wurket aktyf oan it ferbetterjen fan ynfierlag troch firmware-updates foar de LCD-ferzje fan it Steam Deck.