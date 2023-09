De Svalbox Digital Model Database: Untskoatteljen fan de geologyske wûnders fan Svalbard

De arsjipel fan Svalbard, leit yn 'e poalsirkel, is in ôfstân en útdaagjend regio foar geowittenskippers om te studearjen. De nij yntrodusearre Svalbox Digital Model Database (DMDb) feroaret it spultsje lykwols troch frij tagonklike digitale outcrop-modellen (DOM's) en geowittenskiplike gegevens fan dit geologysk ferskaat gebiet te leverjen.

Digitale outcrop-modellen binne trijediminsjonale foarstellings fan geologyske outcrops dy't de manier wêrop geowittenskippers wurkje revolúsjonearre hawwe. De Svalbox DMDb yntegreart dizze modellen mei oare gegevens, ynklusyf 3D drone-footage, om in wiidweidige boarne te meitsjen foar ûndersikers, oplieders en professionals yn 'e yndustry.

Wat de Svalbox DMDb apart makket, is har oanhâlden oan FAIR-prinsipes, wêrtroch de gegevens te finen, tagonklik, ynteroperabel en werbrûkber binne. Elke yngong yn 'e databank omfettet sawol rau ynput as ferwurke útfiergegevens, en wurdt in DOI tawiisd foar traceability en citation doelen.

De databank is it resultaat fan jierren fan wurk en iteraasjes troch ûndersikers lykas Peter Betlem, dy't de needsaak erkende foar in digitale ynfrastruktuer om de grutte hoemannichte dronegegevens te argivearjen dy't sammele binne tidens fjildkampanjes. De Svalbox DMDb stipet net allinich ûndersyk, mar tsjinnet ek as in weardefol learmiddel, wêrtroch wittenskippers ûnberikbere siden kinne ferkenne en har tariede op ekspedysjes.

De databank hat al laat ta gearwurkingsferbannen en publikaasjes, wat syn belang as boarne foar wittenskiplik ûndersyk oantoand. De Svalbox DMDb behâldt it feroarjende Arktyske lânskip en har geologysk potinsjeel, en leveret weardefolle ynsjoch foar takomstige generaasjes.

Ien opmerklik skaaimerk dat markearre wurdt yn it Geosphere-papier is it Festningen-profyl, de ienige geotoop fan Svalbard. Dit profyl biedt in reis troch 400 miljoen jier geologyske skiednis, wêrtroch ûndersikers yn 'e tiid werom kinne rinne en fertikale stratigrafy studearje.

Oer it algemien ûntslutet de Svalbox DMDb de geologyske wûnders fan Svalbard, wêrtroch geowittenskippers dizze unike regio kinne studearje en begripe. Mei syn útwreide kolleksje fan digitale outcrop-modellen is de databank ree om troch te gean mei it spieljen fan in fitale rol yn wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis.

boarnen:

- Geosphere-artikel: "Digitalisearjen fan de igneous ynbraak by Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)"

- Geological Society of America