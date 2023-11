Motorfyts en Van Collide, A16 Main Road sluten by Ludborough

De A16 Haadwei yn beide rjochtingen is by Ludborough ôfsletten nei in slim ûngelok mei in motorfyts en in bestelwein. De oanriding barde op it knooppunt fan de A16 fan de Haadwei en de Pearbeammen. It ynsidint waard rapportearre om 11.34 oere op tiisdei 21 novimber, wêrtroch autoriteiten rieden om bestjoerders te advisearjen om it gebiet te foarkommen. It is noch net dúdlik oft der ferwûnings binne troch de oanriding. Lincolnshire Plysje is kontakt opnommen foar mear ynformaasje.

Ferkear tafersjochsysteem Inrix jout traach ferkear fan A18 Pear Tree Lane yn Ludborough to Church Lane yn Utterby. Pendelaars wurde oanmoedige om alternative rûtes te finen om fertragingen te foarkommen.

FAQs:

F: Wat feroarsake de sluting?

A: De sluting komt troch in serieuze botsing mei in motorfyts en in bestelwein.

F: Wêr hat de botsing plakfûn?

A: De botsing fûn plak op it A16-eilânknooppunt fan Main Road en Pear Tree Lane by Ludborough.

F: Is immen ferwûne rekke?

A: It is op it stuit ûnbekend oft immen ferwûne rekke hat by de botsing.

F: Binne d'r updates fan 'e plysje?

A: Lincolnshire Plysje hat oanjûn dat fierdere updates sille wurde frijlitten sa gau as se beskikber wurde.

Tink derom dat dit in oanhâldende situaasje is, en wy sille updates leverje as mear ynformaasje tagonklik wurdt.

Boarne: Lincolnshire Live