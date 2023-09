Apple's iPhone 15 yntroduseart Next-Gen Wireless Charging Standard

Apple hat koartlyn har nije iPhone 15-opstelling ûntbleate, en ien fan 'e wichtichste hichtepunten is har stipe foar Qi2, de lêste generaasje fan' e Qi-draadloze oplaadstandert, tegearre mei de besteande MagSafe-technology. Dit makket de iPhone 15 de earste smartphone dy't de nije Qi2-oplaadstandert hat. Qi2 waard foar it earst oankundige troch Apple yn jannewaris 2023.

Wat betsjut dit foar brûkers fan iPhone 15? No, it betsjut dat se har iPhones no kinne oplade mei net-MagSafe draadloze opladers sûnder kompromissen te meitsjen mei snelheid. Earder soe it brûken fan in Anker draadloze oplader bygelyks de oplaadsnelheid beheine ta 7.5W. Yn tsjinstelling koe de MagSafe-lader opladen leverje oant 15W, wêrtroch de snelheid effektyf ferdûbelje. Mei de nije Qi2 draadloze opladers dy't oant 15W stypje, kinne iPhone 15-brûkers no deselde snelle oplaadsnelheid ûnderfine as mei Apple's MagSafe-technology.

Mar dat is net alles. Qi2, basearre op Apple's MagSafe, brûkt ek magneten om de iPhone feilich oan 'e lader te heakjen, en soarget foar in stabile en betroubere oplaadûnderfining. Dit betsjut dat brûkers trochgean kinne genietsje fan it gemak en it gemak fan MagSafe, wylst se profitearje fan de bredere kompatibiliteit fan 'e Qi-standert.

Njonken ferbettere snelheid en kompatibiliteit presintearret de oanname fan 'e Qi2-standert ek de kâns foar fabrikanten om MagSafe-kompatibele aksessoires oan te bieden tsjin betelbere prizen. Om't Qi2 gjin lisinsjekosten fan Apple omfettet, iepenet it it potensjeel foar in breder oanbod fan budzjetfreonlike opsjes foar klanten.

Foarútsjen wurdt ferwachte dat Qi2 yn 'e takomst noch rappere oplaadsnelheden fierder sil stypje. As mear Qi2-kompatible opladers op 'e merke te krijen wurde, kinne iPhone-brûkers dy't apparaten hawwe dy't de nije standert stypje, it folsleine foardiel fan dizze ferbettere oplaadmooglikheden kinne nimme.

Boarnen: Apple Wonderlust Event