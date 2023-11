Nije Apple M3 MacBook Pro: Ferbettere prestaasjes tsjin in koartingpriis

As jo ​​​​de nije Apple 14-inch M3 MacBook Pro hawwe sjoen, is no jo kâns om te bewarjen. Amazon biedt op it stuit in priisfal op it yngongsmodel, mei in 8-core CPU en 10-core GPU. Oarspronklik priis op $ 1,599, kinne jo it no krije foar $ 1,449 ferstjoerd. Dat is in koarting fan $ 150 op in koartlyn útbrocht laptop.

Mar de besparring stopje dêr net. It ferhege 1TB-model is ek te keap foar $ 1,649, del fan $ 1,799. Dus of jo op syk binne nei mear opslach of in budzjetfreonlike opsje, d'r is in deal foar jo.

Wat ûnderskiedt de nije M3 MacBook Pro fan syn foargongers? Apple hat de lêste M3-chip yntrodusearre, har earste 3nm-chip oant no ta. Mei in 8-core CPU, 10-core GPU, en in 16-core Neural Engine, biedt dizze mobile chip de bêste prestaasjes fan Apple oant no ta. It is perfekt foar deistige multitasking en kin pro-projekten lykas bewurkjen fan hege resolúsje foto's en 4K-fideo's mei gemak behannelje.

Derneist hat de M3 MacBook Pro in prachtich Liquid Retina XDR-display mei ProMotion 120Hz ferfarskingssnelheden en stipe foar it brede P3-kleurespektrum. De nije Space Black colorway foeget in touch fan ferfining ta, wylst Thunderbolt-poarten, in 8K HDMI-útfier, en in SD-kaartslot soargje foar ferbiningsopsjes foar al jo multymediale behoeften.

Mei syn enerzjysunige ûntwerp kin de MacBook Pro de hiele dei útsûnderlike prestaasjes leverje, of jo no op batterij binne of ynplugde. Jo kinne fertrouwe op syn betroubere prestaasjes foar al jo profesjonele en persoanlike taken.

