Yntroduksje fan de ferbettere Pixel Camera-app mei spannende nije funksjes

Google's ferneamde Pixel Camera-app hat in eigentiidske make-over krigen, en biedt brûkers in ferbettere fotografy- en video-ûnderfining. It lêste werynrjochting hat in handige slider, wêrtroch naadleaze oergongen mooglik binne tusken foto- en fideomodi. Begeliedend dizze slider sille brûkers in nije knop Foto / Fideo-ynstellings fine oan 'e linkerkant en, eksklusyf op' e Pixel 8 Pro, in Pro Controls-knop oan 'e rjochterkant.

Mei feedback fan brûkers en it benutten fan de lêste technologyske foarútgong, hat de Pixel Camera-app no ​​in heul yntuïtive brûkersynterface. Oft jo kostbere mominten fêstlizze mei prachtige foto's of libbendige fideo's opnimme, dizze bywurke app soarget foar it uterste gemak en fleksibiliteit.

De yntroduksje fan 'e knop Foto-/fideo-ynstellings stelt brûkers yn steat om har kamera-foarkarren mei gemak oan te passen. Mei mar in ienfâldige kraan kinne jo ferskate kamera-ynstellingen maklik oanpasse oan jo yndividuele foarkarren. Fan eksposysje en wytbalâns oant rasterlinen en timerynstellingen, de Pixel Camera-app jout jo folsleine kontrôle oer jo fotografy- en fideografy-ûnderfining.

De Pixel 8 Pro nimt dizze ûnderfining in stap fierder mei de tafoeging fan de knop Pro Controls. Dizze eksklusive funksje rust profesjonele fotografen en fideografen út mei avansearre ynstellings en kontrôles, wêrtroch se adembenemende mominten kinne fange mei ongeëvenaarde presyzje en kreativiteit. Fan hânmjittich fokus en oanpassingen fan slutersnelheid oant fideo-opmaakopsjes fan profesjonele kwaliteit, soarget de Pixel 8 Pro dat professionals de ark hawwe dy't se nedich binne om har artistike fisy te berikken.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Hoe wikselje ik tusken foto- en fideomodi yn 'e Pixel Camera-app?

Om te wikseljen tusken foto- en fideomodi, brûk gewoan de slider yn 'e opnij ûntworpen ynterface fan' e Pixel Camera-app. Slide it nei de winske modus, en jo kamera sil daliks oerskeakelje nei dy modus.

2. Kin ik oanpasse de kamera ynstellings yn de Pixel Camera app?

Ja, de bywurke Pixel Camera-app makket it oanpassen fan kamera-ynstellingen mooglik. Troch op de knop Foto-/fideo-ynstellings te tikjen, kinne jo tagong krije ta in ferskaat oan opsjes om eksposysje, wytbalâns, rasterlinen, en mear oan te passen.

3. Wat binne de Pro-kontrôles yn 'e Pixel 8 Pro?

De Pro Controls-funksje, eksklusyf foar de Pixel 8 Pro, leveret avansearre ynstellingen en kontrôles ûntworpen foar profesjonele fotografen en fideografen. It omfettet opsjes foar hânmjittich fokus, oanpassingen fan slutersnelheid, en fideo-opmaak fan profesjonele kwaliteit.

4. Is de opnij ûntwurpen Pixel Camera-app beskikber op alle Pixel-apparaten?

Wylst de ferbettere Pixel Camera-app beskikber is op de measte Pixel-apparaten, is de Pro Controls-funksje eksklusyf foar de Pixel 8 Pro. Brûkers fan oare Pixel-modellen kinne noch genietsje fan de ferbettere ynterface en funksjonaliteit fan 'e bywurke app.