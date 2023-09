LITTLE GOODY TWO SHOES PREVIEW: A BLEND FAN BI-SHOUJO BEAUTY EN HORROR

Little Goody Two Shoes is in oankommende narrative-oandreaune horror-spiel dat de bi-shoujo-estetyk omfettet mei in Europeeske doarpsomjouwing. Ûntwikkele troch AstralShift, it spultsje kombineart eleminten fan 'e bruorren Grimm mearkes mei de bedriging fan lilke stedsbewenners en de skrik fan fleis-iten flinters. Yn it spul nimme spilers de rol oan fan Elise, in ambisjeus famke dat besiket ryk te wurden en har beskieden libben te ûntkommen.

De demo toand by PAX West 2023 liet spilers it mysterieuze Kieferberg Doarp ferkenne, troch dungeons navigearje en ynteraksje mei ferskate karakters yn 'e stêd. It spultsje hat prachtige filmkes en immersive ferhaallinen, mei in fokus op it meitsjen fan in tsjustere twist op it tradisjonele fairytale anime-aventoer. As Elise moatte spilers oerdeis deistige taken foltôgje, wylst se nachts de tsjusterste geheimen fan 'e bosk ûntdekke.

Ien fan 'e wichtichste gameplay-eleminten yn Little Goody Two Shoes is it behear fan reputaasje. Spilers moatte har reputaasje kontrolearje om foar te kommen dat se beskôge wurde as "fan 'e duvel" en te krijen hawwe mei de witchy straffen dy't dêrby komme. It spultsje lit spilers ek har eigen paden ynstelle, puzels oplosse en betsjuttingsfolle relaasjes bouwe. Byldzjende taal spilet in krúsjale rol yn it spul, om't spilers miljeupuzels moatte oplosse en de omjouwing yn har foardiel brûke.

Little Goody Two Shoes hat mei de hân yllustrearre keunst troch de ûntwikkelders by AstralShift, en behâldt in konsekwint estetyk oer sawol de dreamlike as tsjustere eleminten fan it spul. De demo toande de nostalgyske anime-styl en immersive horror-sfear fan it spultsje, wêrtroch it in opfallend is op 'e konvinsjeflier.

Hoewol in releasedatum noch net oankundige is, lit Little Goody Two Shoes belofte sjen as in yntrigearjende RPG mei in boeiende blend fan bi-shoujo skientme en horror.

