BMW E46 M3 krijt in Beastly Upgrade mei V10 Power

Motorswaps binne in populêre trend wurden yn 'e BMW-mienskip, mei entûsjasters dy't konstant sykje om har leafste Bimmers nei nije nivo's fan prestaasjes te triuwen. Wylst wy ús earlik diel fan motorferfangingen hawwe sjoen, nimt dit bepaalde projekt it nei in folslein nij nivo.

De stjer fan dizze fideo is in swarte BMW E46 M3, in auto dy't al bekend is om syn yndrukwekkende krêft en prestaasjes. Útrist mei in 3.2-liter inline-seis motor, de E46 M3 wie gjin slouch op it spoar. De eigner fan dizze M3 woe lykwols in stap fierder nimme en noch mear hynstekrêft en opwining loslitte.

Yn stee fan te kiezen foar in tradisjonele motor swap, de eigner besletten om te gean all-in en transplant in 5.0-liter V10 motor fan in E60 M5. Dizze V10 powerhouse, de ienige produksje V10 ea makke troch BMW, levere in stock útfier fan 500 pk en 384 lb-ft fan koppel. Mar dat wie net genôch foar de eigner. Mei in pear modifikaasjes, ynklusyf in opwurdearre motorkaart, produsearret dizze beestlike M3 no sawat 520 pk.

Wat dizze prestaasjesferbettering wirklik útinoar set is de kar foar oerdracht. De V10-motor is keppele oan in E92-boarne dual-clutch-transmission, en ferheft de rydûnderfining nei in folslein nij nivo. As de fideo ús nimt op in spannende rûntsje om de Nurburgring, wurdt it dúdlik dat dizze M3 net jo gemiddelde spoarauto is.

Mei syn ongelooflijke snelheid en it lûd fan 'e V10-motor dy't raast, stiet de BMW E46 M3 út ûnder prestaasjesauto's op it spoar. It oerhellet konkurrinten maklik mei gemak, en lit in bliuwende yndruk efter. Dit is net de earste kear dat wy in BMW V10-projekt hawwe sjoen, mar it foeget grif ta oan 'e groeiende list fan yndrukwekkende motorswaps dy't de grinzen drukke fan wat in BMW kin berikke.

FAQ:

F: Hokker motor hat de eigner fan 'e swarte BMW E46 M3 ruile?

A: De eigner ferfong de orizjinele inline-seis-motor mei in 5.0-liter V10-motor fan in E60 M5.

Q: Hoefolle pk produsearret de opwurdearre BMW E46 M3?

A: Mei in pear modifikaasjes produseart de opwurdearre M3 no sawat 520 pk.

F: Oan hokker oerdracht is de V10-motor gekoppeld?

A: De V10-motor is keppele oan in E92-boarne dual-clutch-transmission, wat de algemiene rydûnderfining ferbettert.