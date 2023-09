Lian Li O11D EVO XL: In oanpasbere en funksje-rike PC-koffer

De Lian Li O11D EVO XL is it lêste oanbod fan it Taiwaneeske komponintbedriuw Lian Li. Bekend om syn premium PC-gefallen en fans, Lian Li hat gearwurke mei Dútske hardware-beoordelaar der8auer om in grutte saak te meitsjen dy't in breed oanbod fan funksjes en oanpassingsopsjes biedt.

Mjitten op (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, de O11D EVO XL is in grutter model fan 'e foarige O11D EVO. It stipet ferskate moederbordgrutte, ynklusyf E-ATX, ATX, Micro-ATX, en Mini-ITX. De saak hat in stielen frame, 4.0mm temperearre glêzen panielen, en aluminium aksinten.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e O11D EVO XL is syn stipe foar floeibere koeling. It kin maksimaal trije radiatoren fan maksimaal 420 mm yn grutte, mei opsjes foar ynstallaasje oan 'e boppekant, kant of ûnderkant fan' e saak. Derneist kin in inkele 120mm radiator wurde ferbûn oan 'e saakútlaat. De lade fan it moederbord is yn hichte ferstelber, wêrtroch maklike ynstallaasje en oanpassing fan floeibere koelsystemen mooglik is.

Kabelbehear is ek in prioriteit yn it ûntwerp fan 'e O11D EVO XL. De saak omfettet riemen om alle koarden ferburgen efter it moederbord te hâlden, en soargje foar in skjin en organisearre ynterieur.

Opslachopsjes yn 'e O11D EVO XL binne genôch. D'r binne trije 2.5-inch SSD-slots efter de lade fan 'e moederbord en twa draaibere stasjonskooien dy't maksimaal fjouwer 2.5-inch of 3.5-inch opslachskiven kinne stypje. De stasjonskooien hawwe foarôfstjoerde macht en SATA-ferbiningen foar maklike ynstallaasje.

De O11D EVO XL biedt fleksibiliteit yn syn oriïntaasje. Wylst it standert rjochtshandich is, kin de saak folslein omkeard wurde foar brûkers dy't leaver in lofts-oriïntearre showcase-build hawwe. De saak omfettet ek in opnij ûntworpen GPU-anty-sag-beugel om grutte grafyske kaarten te stypjen, lykas arkfrije GPU-klemmen dy't de PCIe-útwreidingsslot magnetysk befeiligje.

Oer it algemien is de Lian Li O11D EVO XL in heul oanpasbere PC-saak mei in fokus op floeibere koeling en kabelbehear. De stipe foar meardere radiatoren, ferstelbere moederbordbak, en genôch opslachopsjes meitsje it in topkar foar leafhawwers dy't sykje nei it bouwen fan in hege prestaasjes en goed organisearre systeem.

boarnen:

Lian Li O11D EVO XL Media Kit - levere ynformaasje