Nije LG SMART-monitors mei ferbettere funksjes foar produktiviteit en ferbining

LG Electronics hat koartlyn yntrodusearre har lêste opstelling fan SMART Monitors foar 2023. Under de nije releases binne de 32SR50F en 27SR50F modellen, no beskikber foar oankeap. Rjochte op it ferbetterjen fan produktiviteit en it oanbieden fan naadleaze ferbining, dizze monitors binne ûntworpen om te foldwaan oan 'e evoluearjende behoeften fan wurk op ôfstân en streaming fan entertainment.

Ien opmerklik skaaimerk fan dizze monitors is har hege prestaasjes IPS-displays dy't HDR 10 stypje, en leverje ferbettere ôfbyldingslibbens en kwaliteit. Oft jo dielnimme oan firtuele gearkomsten of gewoan op it web blêdzje, de ferbettere fisuele fersoarge troch dizze 1080p-monitors sille jo besjenûnderfining ferbetterje. It 27-inch model, mei syn praktysk grinsleaze ûntwerp, foeget in touch fan slanke en minimalistyske estetyk ta oan elke wurkromte.

Rinne op LG's webOS 23-platfoarm, de SMART Monitors biede maklike en handige tagong ta ferskate streamingapplikaasjes en personaliseare oanbefellings foar besjen fia de webOS Hub. De Home Board-funksje is benammen yntrigearjend, en biedt personaliseare sportprofilen en oanpasbere sporttsjinstkaarten. Sportentûsjasters kinne bywurke bliuwe mei har favorite kompetysjes, kommende spultsjes en wichtige statistiken. De monitors omfetsje ek de LG Mood Music-funksje, fungearret as in persoanlike DJ troch playlists te meitsjen basearre op de muzikale foarkar fan de brûker.

Foar dyjingen dy't rjochte binne op produktiviteit, komme de LG SMART Monitors foarsjoen fan ynboude LG Home Office-software. Stypje ferskate produktiviteitsprogramma's lykas Microsoft 365 en Google Calendar, dizze monitors ferbetterje workflow-effisjinsje. Derneist fasilitearje se dielen fan ynhâld fan tûke apparaten fia AirPlay 2 en Miracast, wêrtroch't de needsaak is foar direkte PC-ferbining.

Fierder tsjinje dizze monitors as smart home-hubs, kompatibel mei LG's ThinQ Home Hub. Brûkers kinne maklik IoT-kompatibele hûsapparaten lykas kuolkasten en waskmasines kontrolearje en beheare fia de ThinQ-app. Dizze yntegraasje feroaret de monitors yn sintrale kontrôlepunten foar in ferbûn hûs.

Produkt Specifikaasjes:

- LG SMART Monitor (32SR50F)

- Grutte / resolúsje: 31.5-inch / FHD (1,920 x 1080)

- Kleurskala: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Ferfarskingsfrekwinsje / antwurdtiid: 60Hz / 8ms

- Ynterface: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Speaker: 5W (x2)

- Tûke funksje / tsjinst: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessory: HDMI / White Remote Control

- LG SMART Monitor (27SR50F)

- Grutte / resolúsje: 27-inch / FHD (1,920 x 1080)

- Kleurskala: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Ferfarskingsfrekwinsje / antwurdtiid: 60Hz / 14ms

- Ynterface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Speaker: 5W (x2)

- Tûke funksje / tsjinst: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessory: HDMI / White Remote Control

It 32SR50F-model is te keap foar $ 229, wylst it 27SR50F-model kin wurde krigen foar mar $ 199. Beide modellen komme mei in 1 jier garânsje foar dielen en arbeid.

FAQ:

F: Wat binne de opfallende funksjes fan 'e LG SMART Monitors?

A: De LG SMART-monitors biede hege prestaasjes byldskermen mei HDR 10-stipe, ynboude LG Home Office-software foar produktiviteit, mooglikheden foar dielen fan ynhâld, en funksjonaliteit fan smart home hub.

F: Wat is de priis foar de 32SR50F en 27SR50F modellen?

A: De 32SR50F is priis op $229, wylst de 27SR50F te krijen is foar $199.

F: Binne de monitors stipe troch in garânsje?

A: Ja, beide modellen komme mei in 1 jier garânsje foar dielen en arbeid.