Nije koöperative Horror Game Deadlik bedriuw giet oer 100,000 spilers

In spannende en bonkende ûnderfining wachtet yn it lêste hitspultsje, Lethal Company, om't it fiert it berikken fan in opmerklike mylpeal fan mear dan 100,000 tagelyk spilers. Untwikkele troch Zeekerss, dit koöperative horror-spiel hat wellen makke yn 'e gamingmienskip sûnt syn frijlitting op Steam Early Access op oktober 23rd.

Lethal Company nimt spilers mei op in skriklike reis troch ferlitten moannen, wêr't se moatte sykje nei middels wylst se te krijen hawwe mei ûnfoarstelbere horrors. As in kontraktearre arbeider foar it bedriuw, wurde spilers de opdracht om skrap te sammeljen om te foldwaan oan bedriuwswinstkwota's. Se moatte lykwols altyd op 'e wacht wêze, om't de oarsprong fan it spultsje as horrortitel derfoar soarget dat gefaar om elke hoeke leit.

It súkses fan Lethal Company kin wurde taskreaun oan syn immersive gameplay en reguliere updates. Zeekerss hat fleurich west yn it leverjen fan nije ynhâld, kontinu ferbetterjen fan de ûnderfining fan it spultsje mei ekstra mobs, items en funksjes. Dizze ynset foar ferbettering hat resonânsje mei spilers, wat resulteart yn in tanimming fan populariteit foar it spultsje.

Steam-brûkers binne effusive yn har lof foar Lethal Company, sa't bliken docht út syn "Overwhelmingly Positive" rating op it platfoarm. Spilers binne benammen dol op de boeiende gameplay-loop fan it spultsje en de faak updates dy't de ûnderfining fris en spannend hâlde. Mei in robúste mienskip dy't feedback en stipe leveret, is it potensjeel fan Lethal Company ûnbeheind.

Oft jo in betûfte spiler binne as nij foar it spultsje, IGN hat in wiidweidige hantlieding om jo te helpen troch de ferriederlike wrâld fan Lethal Company te navigearjen. Bereid josels foar einleaze spanningen, tinteljende mominten, en in ûnferjitlike koöperative horror-gamingûnderfining.

FAQ

1. Kin ik spylje Lethal Company allinnich?

Ja, Lethal Company kin solo wurde spile, mar it is ûntworpen om in koöperative ûnderfining te wêzen.

2. Is Lethal Company beskikber op oare platfoarms as Steam?

Fanôf no is Lethal Company allinich beskikber op Steam. D'r binne gjin offisjele oankundigingen oangeande releases op oare platfoarms.

3. Komme der yn de takomst mear updates?

Absolút! De ûntwikkelder, Zeekerss, hat har ynset útsprutsen om regelmjittich updates frij te litten om it spultsje te ferbetterjen en feedback fan spilers op te nimmen.

4. Kin ik oanpasse myn karakter en skip yn Lethal Company?

Ja, Lethal Company biedt opsjes foar oanpassing fan pak en skipdekoraasje foar spilers om har ûnderfining yn it spultsje te personalisearjen.

boarnen:

– IGN: [URL]