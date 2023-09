League of Legends Spilers teloarsteld mei Blue Essence Emporium

League of Legends-spilers ferwachten begearlik it weromkommen fan it Blue Essence Emporium, yn 'e hope op betsjuttingsfolle beleanningen om har opboude Blue Essence oan te besteegjen. De ymplemintaasje fan it Emporium hat lykwols in protte fans yn 'e steek litten litten troch de gebrekkige ynhâld dy't oanbean wurdt.

Blue Essence, in faluta yn League of Legends, hat de neiging te sammeljen as spilers alle kampioenen hawwe ûntskoattele. Rune siden, namme feroarings, en in pear oare lytse opsjes binne beskikber foar oankeap mei Blue Essence, mar in protte spilers fine harsels mei in oerskot fan dizze faluta en beheinde manieren in benutte it.

It Blue Essence Emporium soe dit probleem oanpakke troch spilers te leverjen mei oanloklike beleanningen dy't kinne wurde kocht mei har opsleine Blue Essence. Hoewol Riot Games ferbetteringen tasein, fiele spilers dat it Emporium tekoart is oan ferwachtingen en biedt noch minder opsjes dan foar syn hiatus.

Guon fan 'e teloarstelling komt út it ûntbrekken fan mystery-ikoan en ward-hûdkisten, lykas chromas mei beheinde edysje. Fierder blykte tagong ta it Emporium sels in útdaging te wêzen foar in protte spilers by de lansearring.

It is de muoite wurdich opskriuwen dat spilers waarden hope op mear beleannings nei oanlieding fan de kontroverse om de djoere "Cosmic Erasure" hûd foar Jhin. In protte lange tiid spilers sochten nei befredigjende beleanningen sûnder ekstra jild te hoegjen.

Nettsjinsteande dizze frustraasjes, spruts spilers mear teloarstelling út dan lilkens tsjin Riot Games. Se woenen gewoan in manier om de munt te brûken dy't se hiene fertsjinne troch jierren fan tawijing oan it spultsje.

Riot Games moat noch oankundigje as der feroaringen sille wurde makke oan de ynhâld beskikber yn it Blue Essence Emporium yn reaksje op feedback fan spilers. Om't it no twa kear yn 't jier foarkomt, binne fans hope dat takomstige iteraasjes fan it Emporium mear oanloklike opsjes sille leverje foar har opboude Blue Essence.

boarnen:

- [Carver Fisher - Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)