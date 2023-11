Understanding Windows Dynamic Updates: Ferbetterjen fan OS Setup en Recovery

Microsoft rôle koartlyn de Patch Tuesday-updates út foar sawol Windows 10 as Windows 11 yn novimber. Hoewol dit nijs miskien net as in ferrassing komt, is d'r mear dan gewoan gewoane updates. De techgigant yntrodusearre ek in nije dynamyske fernijing om de Setup-bestannen fan Windows 11 23H2 te ferbetterjen, dy't ek jildt foar ferzje 22H2. Dizze fernijing is fan doel it nivo fan kearnsysteembestannen te ferbetterjen, en soarget foar in naadleaze ûnderfining.

Boppedat sille brûkers bliid wêze om te witten dat in dynamyske fernijing foar Windows Recovery Environment (WinRE) ek is frijlitten. Spesifyk is dizze fernijing rjochte op Windows 11 ferzje 21H2. Hoewol ferzje 21H2 net mear Patch Tuesdays ûntfangt fanwegen it ein fan har stipe, sil Microsoft trochgean mei dynamyske updates foar WinRE te leverjen. Dit is krúsjaal yn gefal fan flaters by elke funksje-update, om't de ferbettere WinRE helpt by it herstelproses.

Dat, wat binne dynamyske updates krekt? Neffens de útlis fan Microsoft yn in blogpost fan Tech-mienskip oer Windows 10 Dynamic Updates, dizze updates besteane út ferskate komponinten en tsjinje meardere doelen tidens de ynstallaasje- en herstelprosessen.

Dynamyske updates omfetsje:

1. Setup Updates: Dizze fernijings rjochtsje har op fixes foar Setup binaries en triemmen brûkt tidens funksje updates.

2. Feilige OS Updates: Updates foar de "feilige OS" komponint, dy't ferantwurdlik is foar it bywurkjen fan de Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Servicing Stack Updates: Needsaaklike reparaasjes te pakken alle servicing stack problemen, soargje foar in glêd funksje update proses.

4. Latest Cumulative Update: Ynstallaasje fan de meast resinte kumulative kwaliteit update.

5. Driver Updates: Aktuele bestjoerders fan fabrikanten dy't spesifyk rjochte binne op Dynamic Update.

Neist de boppesteande updates behâldt Dynamic Update ek Language Pack (LP) en Features on Demand (FOD's) ynhâld. Dit soarget derfoar dat brûkers alle nedige komponinten beskikber hawwe neidat de fernijing foltôge is.

Jo kinne de lêste update, KB5033288, fine op 'e webside fan Microsoft Update Catalog. Wês der lykwols wis fan dat de fernijing automatysk moat wurde ynstalleare, wêrtroch't de needsaak foar hânmjittich yntervinsje elimineert.

Gearfetsjend, de resinte dynamyske updates fan Microsoft foar Windows 10 en Windows 11 ferbetterje net allinich it algemiene opsetproses, mar leverje ek in feilichheidsnet foar herstel yn gefal fan in flater fan funksje-update. Dizze updates adressearje ferskate krityske komponinten, en soargje foar in soepele en betroubere bestjoeringssysteemûnderfining.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat binne dynamyske fernijings yn Windows?

A: Dynamyske fernijings binne in set updates dy't it OS-ynstellingsproses en herstel ferbetterje yn gefal fan flaters fan funksje-updates. Dizze fernijings omfetsje fixes foar Setup-bestannen, fernijings foar de Windows Recovery Environment (WinRE), service-stackfixes, ynstallaasje fan de lêste kumulative kwaliteitsupdate, en aktuele bestjoerders.

F: Moat ik de lêste dynamyske update manuell ynstallearje?

A: Nee, de dynamyske fernijing moat automatysk ynstalleare wurde. As jo ​​​​it lykwols manuell ynstallearje wolle, kinne jo de lêste update fine, lykas KB5033288, op 'e webside fan Microsoft Update Catalog.

F: Wat bart der mei taalpakketten en funksjes tidens it fernijingsproses?

A: Taalpakketten (LP's) en Features on Demand (FOD's) ynhâld wurdt bewarre tidens de fernijing. Dit soarget derfoar dat brûkers dizze essensjele komponinten beskikber hawwe neidat de fernijing foltôge is.

F: Kin ik dynamyske updates ûntfange foar in net-stipe Windows-ferzje?

A: Wylst net-stipe ferzjes miskien net mear Patch Tuesdays of reguliere updates ûntfange, kin Microsoft noch dynamyske updates leverje foar krityske komponinten lykas de Windows Recovery Environment (WinRE) om herstelmooglikheden te garandearjen.