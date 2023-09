James Webb Space Telescope hat miskien in Hycean-wrâld fûn

In nije stúdzje mei it James Webb Space Telescope (JWST) suggerearret it bestean fan hyceanplaneten - in soarte fan planeet dy't mooglik bûtenlânske libben koe herbergje. Hyceanplaneten wurde karakterisearre troch in waarme see fan hûnderten kilometers djip, in dikke wetterstof en wetterrike sfear, en gjin kontininten. Wylst dizze planeten al lang binne hypoteze, kin de JWST ien foar de earste kear hawwe sjoen.

Dizze planeten wurde leaud dat se gewoan binne ûnder super-ierden, dy't planeten binne mei in massa en grutte grutter as de ierde. Se wurde faak fûn yn in baan om reade dwerchstjerren, dy't bekend binne om har yntinse sinneflaters. De sterke oerflakswiertekrêft fan hyceanplaneten kin har lykwols in protte fan har oarspronklike wetterstof- en heliumatmosfear behâlde, wêrtroch't se gaadlike omjouwings meitsje foar bûtenlânske libben.

De planeet yn kwestje is K2-18 b, leit 120 ljochtjierren fuort fan de ierde. It hat in massa hast 9 kear dy fan de ierde en in straal hast 3 kear grutter. JWST's observaasjes fan dizze planeet hawwe sterke hantekeningen iepenbiere fan metaan en koaldiokside yn har sfear, yn oerienstimming mei de skaaimerken fan in hycean wrâld. De oanwêzigens fan dizze gassen stipet fierder de mooglikheid fan bewenberens.

De stúdzje fûn ek hints fan in gemysk neamd dimethylsulfide (DMS) yn 'e sfear fan K2-18 b. Op ierde wurdt DMS foaral produsearre troch mikrobieel marinelibben lykas fytoplankton. Hoewol dit in potinsjele biosignature kin wêze, binne de gegevens op it stuit ûnbegryplik, en fierdere observaasjes binne nedich om har oanwêzigens te befestigjen.

Takomstige waarnimmings mei JWST's Mid-InfraRed Instrument (MIRI) en oare ynstruminten sille wurde útfierd om mear gegevens te sammeljen oer de sfear fan K2-18 b en om te sykjen nei ekstra bewiis fan DMS. Dizze befiningen iepenje de spannende mooglikheid om mear hycean-wrâlden te ûntdekken en mooglik frjemd libben te finen yn har grutte oseanen.

Boarne: Nikku Madhusudhan et al. "Koalstofdragende molekulen yn in mooglike hyceanatmosfear." Presintearre op it earste jier fan JWST Science Conference (2023)