Pasadena-boargemaster noeget Mienskip út foar jierlikse seremoanje foar ferljochting fan fekânsjebeam

De stêd Pasadena is bliid om de jierlikse ferljochtingsseremoanje fan 'e boargemaster oan te kundigjen, dy't plakfynt op freed 1 desimber yn it stedhûs. Dit tige ferwachte evenemint, hosted troch boargemaster Victor M. Gordo, belooft in ûnferjitlike jûn fol mei fakânsje cheer en festiviteiten foar de hiele famylje in genietsje.

Fan 5 oant 7 oere kinne oanwêzigen meidwaan oan in ferskaat oan aktiviteiten, ynklusyf live optredens fan pleatslike sjongers en dûnsers, lykas ambachten foar bern fersoarge troch it Armory Centre for the Arts. It evenemint sil ek lekkere ljochte versnaperingen biede en sels in spesjale besite fan Sinteklaas sels. Ferjit net om jo kamera te bringen om dy hertferwarmende fakânsjemominten te fangen by de ferskate fotostops dy't oer it heule plak lizze.

It hichtepunt fan 'e jûn sil de seremoniële ferljochting fan boargemaster Gordo wêze fan' e offisjele beam fan 'e stêd om 6 oere. Om in prachtich útsicht op dit magyske momint te garandearjen, soargje derfoar dat jo betiid oankomme en in prime plak by it stedhûs befeiligje. Parkeare is beskikber, mar wês der wis fan dat jo foarôf komme om in romte te befeiligjen.

Yn 'e geast fan jaan sil de brânwacht fan Pasadena donaasjes sammelje foar de jierlikse Spark of Love Toy Drive. As jo ​​​​de middels hawwe, beskôgje dan asjebleaft om nij, net ynpakt boartersguod, sportapparatuer, of kadokaarten te bringen om te helpen it fekânsjeseizoen helderder te meitsjen foar pleatslike ûnderbetsjinne bern en jongerein.

Foar dyjingen dy't net yn steat binne om it evenemint persoanlik by te wenjen, meitsje jo gjin soargen! In fideo fan 'e seremoanje sil op in lettere datum beskikber steld wurde, wêrtroch elkenien it fleurige barren kin belibje.

Om jo eigen beamferljochting en Santa-foto's te dielen, wês der wis fan dat jo de City of Pasadena taggje op Instagram, Facebook en Twitter. Se sille safolle mooglik fan dizze feestlike opnamen diele. Jo kinne ek sjen litte ferline jier foto album foar in glim fan de magyske mominten it evenemint hâldt.

Ferbine mei de stêd Pasadena troch har webside te besykjen op CityOfPasadena.net of folgje se op Twitter, Instagram en Facebook. As jo ​​​​fragen hawwe of assistinsje nedich binne, aarzel dan net om it Citizen Service Center te skiljen tidens bedriuwstiden op (626) 744-7311.

Doch mei oan boargemaster Gordo en de heule mienskip by de jierlikse ferljochtingsseremoanje fan 'e boargemaster foar in betoverende jûn, en meitsje bliuwende oantinkens foar elkenien. It is in evenemint dat jo net wolle misse!