Nije gearwurking om PV-plantprestaasjes te optimalisearjen

JinkoSolar Austraalje hat koartlyn in baanbrekkend partnerskip oankundige mei de ûndersyksgroep Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) oan 'e prestisjeuze Universiteit fan Nij-Súd-Wales. De gearwurking hat as doel om de fjildprestaasjes fan JinkoSolar's foaroansteande sinneseltechnologyen te revolúsjonearjen, ynklusyf har heul ferwachte folgjende-generaasje bifacial PERC- en TOPCon-modules.

Ynstee fan allinich te fertrouwe op tradisjonele metoaden, sil JinkoSolar no de ekspertize fan 'e ACDC-ûndersyksgroep brûke by it benutten fan' e krêft fan keunstmjittige yntelliginsje en masine-learalgoritmen om de prestaasjes fan har PV-planten yn realtime te kontrolearjen en te optimalisearjen. Troch krúsjale elektryske en waargegevens te leverjen generearre troch har folgjende-generaasje-modules, sil JinkoSolar de ûndersyksgroep ynskeakelje om ynnovative strategyen te ûntwikkeljen foar it fergrutsjen fan effisjinsje en it maksimalisearjen fan totale plantútfier.

Mei de stipe fan it Australian Renewable Energy Agency, besiket de gearwurking ek te ûntwikkeljen fan in state-of-the-art kommersjeel tafersjochsysteem spesifyk ôfstimd foar PV-planten. Dit avansearre platfoarm sil histoaryske gegevens en mooglikheden foar masine learen brûke om strategyen foar operaasje en ûnderhâld (O&M) te ferbetterjen. Troch sekuer te foarsizzen fan fersmoargingssifers, ûndersiikjen fan module- en systeemdegradaasje, en it ynskeakeljen fan proaktive ûnderhâldsmaatregels, sil it platfoarm effektyf flaters foarkomme en soargje dat de planten trochgeane te operearjen op har peakprestaasjesnivo's.

De yntegraasje fan keunstmjittige yntelliginsje en masine learen algoritmen yn fotovoltaïske applikaasjes is in wichtige stap foarút yn 'e yndustry foar duorsume enerzjy. Dizze gearwurking tusken JinkoSolar Austraalje en de ACDC-ûndersyksgroep toant net allinich har ynset foar technologyske ynnovaasje, mar belooft ek de effisjinsje en langstme fan sinne-sintrales sterk te ferbetterjen.

Oer it algemien fertsjintwurdiget dizze strategyske gearwurking in opmerklike kâns om te profitearjen fan nijsgjirrich ûndersyk en avansearre technologyen, en úteinlik it paad foar in mear duorsume en produktive takomst op it mêd fan sinne-enerzjy.

FAQs

Wat is PERC technology?

PERC stiet foar Passivated Emitter and Rear Cell. It is in sinneseltechnology dy't de effisjinsje fan sinnepanielen ferbettert troch it ferminderjen fan rekombinaasjeferlies op it efterste oerflak.

Wat binne bifacial modules?

Bifacial modules binne sinnepanielen dy't elektrisiteit kinne generearje fan beide kanten fan 'e module. Se brûke sinneljocht fan 'e foarkant en fange ek reflektearre ljocht fan' e grûn of omlizzende oerflakken, wêrtroch't de totale enerzjyútfier ferheget.

Hoe ferbettere keunstmjittige yntelliginsje de prestaasjes fan PV-planten?

Keunstmjittige yntelliginsje, spesifyk algoritmen foar masine-learen, kinne grutte hoemannichten gegevens analysearje sammele fan PV-planten en patroanen en trends identifisearje. Dit makket proaktyf ûnderhâld, krekte foutfoarsizzing, en optimalisaasje fan plantprestaasjes mooglik, úteinlik fergrutsjen effisjinsje en útfier.