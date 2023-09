Japan lanseart raketdragende röntgenteleskoop en Lunar Lander

Japan hat tongersdei mei súkses in raket lansearre út it Tanegashima Space Center, mei in röntgenteleskoop en in lytse moannelander. De lansearring waard útstjoerd fia live fideo troch de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

De satellyt X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) waard sawat trettjin minuten nei de lansearring yn in baan om de ierde pleatst. XRISM sil de snelheid en de gearstalling fan himelske objekten mjitten, helpe by de stúdzje fan hoe't dizze objekten waarden foarme en bydrage oan ús begryp fan 'e oarsprong fan it universum.

JAXA en NASA sille gearwurkje om de sterkte fan ljocht op ferskate golflingten te studearjen, de temperatuer fan himellichems, lykas har foarmen en helderheid. De missy hat as doel om weardefolle ynsjoch te jaan yn 'e eigenskippen fan hyt plasma, dat kin wurde brûkt yn ferskate tapassingen lykas wûne healing, produksje fan kompjûterchips en miljeu skjinmeitsjen.

Begeliedend mei de röntgenteleskoop is de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), in lichtgewicht moannelander. SLIM mei súkses skieden fan 'e raket en wurdt ferwachte te besykjen in lâning op' e moanne begjin takom jier.

JAXA ûntwikkelet "pinpoint landing technology" om de krektens fan moannelandings en takomstige probes te ferbetterjen. De Smart Lander is ûntworpen om binnen sawat 100 meter fan syn bedoelde doel te lânjen, wêrtroch feiliger lânings en krekter ferkenning mooglik binne.

Dizze lansearring komt op in tiid dat lannen om 'e wrâld har opnij rjochtsje op moanneferkenning. Oant no binne allinich de Feriene Steaten, Ruslân, Sina en Yndia mei súkses op 'e moanne lâne. Ferline moanne lâne it romteskip fan Yndia mei súkses tichtby de súdpoal fan 'e moanne, wylst in Russyske besykjen om werom te gean nei de moanne mislearre. Earder dit jier ferûngelokke in Japansk partikuliere bedriuw in lâner by in besykjen fan lâning op de moanne.

Boarne: The Associated Press fia AP News