Itel, in liedende smartphone-fabrikant, hat koartlyn de lansearring oankundige fan har lêste apparaat, de Itel S23+. Dizze nije smartphone hat in 6.78-inch Full HD + AMOLED kromme display, en biedt brûkers in immersive fisuele ûnderfining. Oandreaun troch de Unisoc T616-chipset, keppele mei maksimaal 8 GB RAM en 256 GB ynboude opslach, biedt de Itel S23 + soepele prestaasjes en genôch opslachkapasiteit.

Ien opmerklik skaaimerk fan 'e Itel S23+ is it gebrûk fan firtuele RAM-technology, wêrtroch brûkers de RAM kinne útwreidzje mei maksimaal 8GB mei de ynterne opslach fan 'e smartphone. Dit soarget derfoar dat it apparaat multitasking kin omgean en easken applikaasjes útfiere sûnder fertraging. Derneist is de Itel S23+ foarsjoen fan in krêftige 5,000mAh-batterij dy't 18W opladen stipet, en soarget foar lang duorjend gebrûk en rappe oplaadtiden.

De Itel S23+ rint op Android 13-basearre itelOS V13.0.0 out-of-the-box, en biedt in brûkerfreonlike ynterface en tagong ta in breed skala oan apps en funksjes. It smartphone hat ek in dûbele kamera op 'e efterkant mei in 50-megapixel sensor foar it fêstlizzen fan foto's en fideo's fan hege kwaliteit. Foar selfies en fideoproppen is d'r in 32-megapixel front-facing kamera.

Itel hat de priis- en beskikberensdetails foar de Itel S23+ noch net iepenbiere, mar it wurdt ferwachte dat it te krijen is yn in inkele fariant mei 8GB RAM en 256GB opslach. Mei syn premium bûgde skermûntwerp, krêftige spesifikaasjes en ynnovative funksjes is de Itel S23+ ynsteld om in mark te meitsjen yn 'e smartphonemerk.

Boarne: Addis Insight