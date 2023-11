Is Walmart it rykste bedriuw yn 'e wrâld?

Yn it ryk fan wrâldwide bedriuwen is de race foar de titel fan it rykste bedriuw in konstante striid. Ien konkurrint dy't faak yn 't sin komt is Walmart, de Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje. Mei syn grutte netwurk fan winkels en yndrukwekkende ynkomsten sifers, is it gjin wûnder dat in protte minsken har ôffreegje oft Walmart de kroan hâldt as it rykste bedriuw yn 'e wrâld.

Walmart's finansjele feardichheden

Walmart, oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, hat sûnder mis opmerklik súkses helle. It bedriuw wurket yn 27 lannen, hat miljoenen minsken yn tsjinst, en tsjinnet ûntelbere klanten. Syn ynkomsten ranks konsekwint ûnder de heechste yn 'e wrâld, wêrtroch it in formidabele krêft is yn' e detailhannel.

As it lykwols giet om it fêststellen fan it rykste bedriuw, is it krúsjaal om ferskate faktoaren te beskôgjen. Wylst de ynkomsten fan Walmart sûnder mis yndrukwekkend binne, is it net de ienige yndikator fan 'e rykdom fan in bedriuw. Oare faktoaren, lykas merkkapitalisaasje en netwearde, spylje ek in wichtige rol by it bepalen fan 'e finansjele status fan in bedriuw.

Marktkapitalisaasje en nettowearde

Merkkapitalisaasje ferwiist nei de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de aktuele oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it oantal útsûnderlike oandielen. Oan 'e oare kant fertsjintwurdiget nettowearde, ek bekend as oandielhâlder's equity, it oerbleaune belang yn 'e aktiva fan in bedriuw nei ôftrek fan ferplichtingen.

FAQ

F: Is Walmart it rykste bedriuw yn termen fan ynkomsten?

A: Walmart ranks konsekwint ûnder de bedriuwen mei de heechste ynkomsten wrâldwiid, mar it is net de ienige faktor by it bepalen fan de rykdom fan in bedriuw.

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw fan in bedriuw, berekkene troch it fermannichfâldigjen fan de aktuele oandielpriis mei it oantal útsûnderlike oandielen.

F: Wat is nettowearde?

A: Netwearde, ek bekend as oandielhâlder's equity, fertsjintwurdiget it oerbliuwende belang yn 'e aktiva fan in bedriuw nei ôftrek fan ferplichtingen.

It oardiel

Wylst de ynkomsten fan Walmart sûnder mis yndrukwekkend binne, is it net de ienige determinant fan 'e rykdom fan in bedriuw. By it beskôgjen fan merkkapitalisaasje en nettowearde, oertreffe oare bedriuwen lykas Apple, Microsoft en Amazon Walmart faaks yn termen fan algemiene finansjele status. Dêrom, hoewol Walmart in retailgigant kin wêze, hâldt it net de titel fan it rykste bedriuw yn 'e wrâld.