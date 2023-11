Is Walmart de 1 yn 'e wrâld?

Is Walmart de #1 retailer yn 'e wrâld?

Yn it ryk fan detailhannel binne in pear nammen sa werkenber as Walmart. Mei syn ubiquitous blauwe en giele logo dy't ûntelbere winkelfronten fersiere, is de Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje in húsnamme wurden. Mar is Walmart wirklik de nûmer ien retailer yn 'e wrâld? Lit ús dûke yn 'e feiten en sifers om út te finen.

De sifers sprekke foar harsels

De grutte grutte en wrâldwide berik fan Walmart binne sûnder mis yndrukwekkend. Mei mear as 11,500 winkels yn 27 lannen, hat de retailgigant wrâldwiid in enoarme 2.3 miljoen meiwurkers yn tsjinst. Syn jierlikse ynkomsten ranks konsekwint ûnder de heechste yn 'e detailhannel, en hat de lêste jierren $ 500 miljard oertroffen. Dizze sifers posearje Walmart grif as in wichtige spiler yn it wrâldwide retaillânskip.

FAQ:

F: Wat betsjut "retail"?

A: Retail ferwiist nei de ferkeap fan guod of tsjinsten oan konsuminten, typysk fia fysike winkels of online platfoarms.

F: Wat betsjut "ynkomsten"?

A: Ynkomsten is it totale bedrach fan jild generearre troch in bedriuw troch har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

Kompetysje en ranglist

Wylst de grutte en ynkomsten fan Walmart yndrukwekkend binne, hat it te krijen mei stive konkurrinsje fan oare retailgiganten. Amazon, bygelyks, is rap útgroeid ta in formidabele krêft yn 'e detailhannel. Mei syn dominânsje yn e-commerce en ferskaat oan produktoanbod, hat Amazon de hakken fan Walmart knipt foar it boppeste plak.

Ferskate ranglist, lykas de Fortune Global 500, jouwe ynsjoch yn 'e grutste bedriuwen fan 'e wrâld. Wylst Walmart konsekwint in topposysje hat befeilige, is it wichtich om te notearjen dat ranglist kin ferskille ôfhinklik fan de brûkte kritearia. Faktoaren lykas ynkomsten, winst en merkkapitalisaasje spylje allegear in rol by it bepalen fan de ranglist fan in bedriuw.

F: Wat is "merkkapitalisaasje"?

A: Merkkapitalisaasje ferwiist nei de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de aktuele oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it oantal útsûnderlike oandielen.

Konklúzje

Wylst Walmart's wrâldwide oanwêzigens, ynkomsten en merkposysje sûnder mis yndrukwekkend binne, of it de titel fan 'e nûmer ien retailer yn' e wrâld hâldt, is subjektyf en ôfhinklik fan ferskate faktoaren. It retaillânskip is konstant yn ûntwikkeling, mei nije spilers dy't opkomme en besteande dy't har oanpasse oan feroarjende easken fan konsuminten. Nettsjinsteande ranglist, kin de ynfloed fan Walmart op 'e retailsektor net ûnderskatte wurde, en har oanhâldende súkses is in testamint fan har fermogen om te foldwaan oan 'e behoeften fan miljoenen klanten wrâldwiid.