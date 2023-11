Is Walmart noch altyd it grutste bedriuw yn 'e wrâld?

Yn it hieltyd feroarjende lânskip fan wrâldwide bedriuwen kin it útdaagjend wêze om by te hâlden hokker bedriuwen de topplakken hâlde yn termen fan grutte en ynkomsten. In protte jierren is Walmart synonym foar it grutste bedriuw yn 'e wrâld. Resinte ûntjouwings hawwe lykwols fragen oproppen oft dizze retailgigant noch dy titel hâldt.

Walmart, oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, hat lang in dominante krêft west yn 'e detailhannel. Mei syn grutte netwurk fan winkels en in sterke online oanwêzigens hat it bedriuw konsekwint massive ynkomsten generearre. De mooglikheid om in breed oanbod fan produkten oan te bieden tsjin konkurrearjende prizen hat it in favoryt makke ûnder konsuminten wrâldwiid.

Yn 'e ôfrûne jierren hat de opkomst fan technology en e-commerce lykwols laat ta it ûntstean fan nije konkurrinten yn' e wrâldwide saaklike arena. Ien sa'n konkurrint is Amazon, de online retailgigant oprjochte troch Jeff Bezos yn 1994. Mei har ûnferbidlike fokus op ynnovaasje en klanttefredenheid is Amazon rap útgroeid ta in formidabele konkurrint foar Walmart.

Yn termen fan merk kapitalisearring, dat is de totale wearde fan in bedriuw syn treflik oandielen, Amazon oertroffen Walmart yn 2015. Dizze mylpeal markearre in wichtige ferskowing yn it bedriuwslibben lânskip, sinjalearjen de groeiende ynfloed fan e-commerce en de digitale ekonomy.

Wylst Walmart noch altyd it boppeste plak hâldt yn termen fan ynkomsten, mei mear dan $ 500 miljard yn jierlikse ferkeap, wurdt it gat tusken de twa bedriuwen lytser. De ynkomsten fan Amazon binne stadichoan tanommen, oandreaun troch har ferskaat oanbod fan produkten en tsjinsten, ynklusyf cloud computing en streaming platfoarms.

FAQ:

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje, faaks oantsjutten as merkkap, is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de hjoeddeistige oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it totale oantal útsûnderlike oandielen.

F: Hoe ferskille ynkomsten fan merkkapitalisaasje?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach jild dat in bedriuw generearret út har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten. Merkkapitalisaasje, oan 'e oare kant, fertsjintwurdiget de totale wearde fan' e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw en is in yndikator fan har totale wearde yn 'e oandielmerk.

F: Hat Walmart noch mear fysike winkels dan Amazon?

A: Ja, Walmart behâldt noch altyd in signifikant foardiel boppe Amazon yn termen fan fysike winkel oanwêzigens. Walmart operearret tûzenen winkels wrâldwiid, wylst Amazon primêr online wurket. Amazon hat lykwols syn fysike oanwêzigens útwreide troch oanwinsten en de iepening fan Amazon Go-winkels.

Ta beslút, wylst Walmart al lang de titel fan it grutste bedriuw yn 'e wrâld hat hâlden, hawwe de opkomst fan e-commerce en it ûntstean fan Amazon as in formidabele konkurrint syn dominânsje útdage. Wylst Walmart noch altyd liedt yn termen fan ynkomsten, jouwe Amazon's rappe groei en merkkapitalisaasje in ferskowende lânskip yn 'e wrâldwide saaklike arena oan. Allinich de tiid sil fertelle as Walmart syn posysje oan 'e top kin behâlde of as Amazon úteinlik de troan sil opeaskje.