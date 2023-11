Is Walmart noch altyd Amerikaansk eigendom?

De lêste jierren hat d'r in tanimmend debat west oer it eigendom fan Walmart, ien fan 'e grutste retailkorporaasjes yn' e wrâld. Mei syn massive oanwêzigens en wrâldwide berik hawwe in protte har ôffrege oft Walmart noch kin wurde beskôge as in Amerikaansk bedriuw. Litte wy yn 'e details ferdjipje en wat ljocht skine oer dizze saak.

Walmart, oprjochte troch Sam Walton yn 1962, hat sûnder mis djippe woartels yn 'e Feriene Steaten. It bedriuw begon as in lytse koartingswinkel yn Arkansas en wreide rap út oer it lân, en waard in symboal fan it Amerikaanske kapitalisme. Doe't Walmart's súkses groeide, groeiden lykwols syn ynternasjonale ambysjes. Tsjintwurdich wurket de retailgigant yn 27 lannen, mei miljoenen minsken wrâldwiid yn tsjinst.

Wylst de útwreiding fan Walmart bûten Amerikaanske grinzen hat laat ta in wichtige ynternasjonale oanwêzigens, is it wichtich om te notearjen dat it bedriuw har haadkantoar bliuwt yn 'e Feriene Steaten. De famylje Walton, neikommelingen fan Sam Walton, hat noch altyd in substansjeel eigendom yn it bedriuw. Yn feite wurde se beskôge as ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld, foar in grut part troch har Walmart-oandielen.

FAQ:

F: Hat Walmart bûtenlânsk eigendom?

A: Wylst Walmart wrâldwiid útwreide is, bliuwt it in Amerikaansk bedriuw. De mearderheid fan har oandielen wurdt hâlden troch de famylje Walton, dy't Amerikaanske boargers binne.

F: Hoefolle fan Walmart is eigendom fan 'e Walton-famylje?

A: De famylje Walton hat sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart, wêrtroch se de grutste oandielhâlders binne yn it bedriuw.

F: Betelet Walmart belesting yn 'e Feriene Steaten?

A: As in US-basearre bedriuw, Walmart is ûnderwurpen oan Amerikaanske belesting wetten en betellet belesting op syn winst generearre binnen it lân.

F: Binne alle Walmart-produkten makke yn 'e Feriene Steaten?

A: Nee, Walmart boarnen produkten út ferskate lannen om 'e wrâld. Wylst it Amerikaanske produkten drage, wurdt in signifikant diel fan har ynventaris yn it bûtenlân produsearre.

Ta beslút, wylst Walmart har operaasjes wrâldwiid hat útwreide, bliuwt it in Amerikaansk bedriuw. De wichtige eigendomsbelang fan 'e Walton-famylje en it haadkantoar fan it bedriuw yn' e Feriene Steaten ferstevigje har Amerikaanske woartels. It is lykwols wichtich om te erkennen dat it berik fan Walmart fier bûten Amerikaanske grinzen útwreidet, wêrtroch it in wirklik wrâldwide retailpowerhouse is.