Is Walmart riker dan Amazon?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten steane twa nammen op: Walmart en Amazon. Dizze bedriuwen hawwe revolúsjoneare yn 'e manier wêrop wy winkelje, en biede gemak en konkurrearjende prizen. Mar as it komt om te bepalen hokker fan dizze retailbehemoths riker is, is it antwurd net sa ienfâldich as it liket.

Walmart, oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, hat in lange reputaasje as de grutste retailer fan 'e wrâld. Mei mear as 11,000 winkels yn 27 lannen hat Walmart in wichtige fysike oanwêzigens. It biedt in breed oanbod fan produkten, fan boadskippen oant elektroanika, en hat in trouwe klantbasis.

Oan 'e oare kant begon Amazon, oprjochte troch Jeff Bezos yn 1994, as in online boekwinkel en is sûnt útgroeid ta in wrâldwide e-commerce reus. Amazon hat tradisjonele detailhannel fersteurd troch in wiidweidige seleksje fan produkten en rappe, betroubere ferstjoering oan te bieden. It hat har bedriuw ek diversifisearre, weagje yn cloud computing, streamingtsjinsten, en mear.

Wat ynkomsten oanbelanget, hat Walmart konsekwint better prestearre as Amazon. Yn it begruttingsjier 2020 rapportearre Walmart ynkomsten fan $ 524 miljard, wylst Amazon ynkomsten fan $ 386 miljard rapportearre. It is lykwols wichtich om te notearjen dat ynkomsten allinich de totale rykdom fan in bedriuw net bepale.

As it giet om merkkapitalisearring, dat is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw, nimt Amazon de lieding. Mei yngong fan oktober 2021 wie de merkkapitalisaasje fan Amazon sawat $ 1.6 trillion, wêrtroch it ien fan 'e meast weardefolle bedriuwen yn' e wrâld is. Yn ferliking wie Walmart's merkkapitalisaasje sawat $ 400 miljard.

FAQ:

F: Wat is ynkomsten?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach jild dat in bedriuw generearret út har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje, ek wol merkkap neamd, is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de aktuele oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it oantal útsûnderlike oandielen.

Ta beslút, wylst Walmart Amazon yn termen fan ynkomsten oertreft, makket de merkkapitalisaasje fan Amazon it it rikere bedriuw. Beide bedriuwen hawwe har sterke punten en bliuwe de retailsektor op har eigen manieren dominearje.