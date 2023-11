Is Walmart Plus en Sam's Club Plus itselde?

Yn 'e wrâld fan detailhannel binne Walmart en Sam's Club twa promininte nammen dy't synonym wurden binne mei betelbere winkeljen. Beide biede lidmaatskipsprogramma's, Walmart Plus en Sam's Club Plus, dy't eksklusive foardielen leverje oan har trouwe klanten. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze twa programma's net itselde binne, nettsjinsteande har oerienkomsten.

Wat is Walmart Plus?

Walmart Plus is in abonnemint-basearre tsjinst oanbean troch Walmart, ien fan 'e grutste retailketens yn' e wrâld. Foar in moanlikse of jierlikse fergoeding krije leden tagong ta in ferskaat oan foardielen, ynklusyf ûnbeheinde fergese levering op yn oanmerking komme items, brânstofkoartingen, en it gemak fan mobyl scan-en-gean winkelje. Walmart Plus is fan doel de winkelûnderfining foar har klanten te ferbetterjen troch tafoege gemak en wearde te leverjen.

Wat is Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, oan 'e oare kant, is in lidmaatskipsprogramma oanbean troch Sam's Club, in pakhúsklub yn eigendom fan Walmart. Mei in jierlikse fergoeding krije leden tagong ta ferskate foardielen, lykas iere winkeloeren, cashbeleanningen op kwalifisearjende oankeapen, fergese ferstjoering op de measte online items, en ekstra koartingen op selekteare tsjinsten. Sam's Club Plus is ûntworpen om te foldwaan oan 'e behoeften fan bulk shoppers en eigners fan lytse bedriuwen, en biedt har wichtige besparrings en eksklusive foardielen.

Wat binne de ferskillen tusken Walmart Plus en Sam's Club Plus?

Wylst beide programma's foardielen biede oan har leden, binne d'r opmerklike ferskillen tusken Walmart Plus en Sam's Club Plus. Walmart Plus rjochtet him op it leverjen fan gemak en deistige essensjes oan har klanten, mei in sterke klam op fergese leveringsopsjes. Oan 'e oare kant is Sam's Club Plus rjochte op bulkshoppers en eigners fan lytse bedriuwen, en biedt har tagong ta in breed oanbod fan produkten yn gruttere hoemannichten tsjin koartingsprizen.

Ta beslút, Walmart Plus en Sam's Club Plus meie oerienkomsten diele as lidmaatskipsprogramma's oanbean troch Walmart, mar se foldogge oan ferskate klantbehoeften. Walmart Plus is fan doel gemak en wearde te leverjen oan deistige shoppers, wylst Sam's Club Plus bulk shoppers en eigners fan lytse bedriuwen is rjochte. Nettsjinsteande hokker programma jo kieze, biede beide eksklusive foardielen dy't jo winkelûnderfining kinne ferbetterje.