Is Walmart grutter dan Amazon?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten steane twa nammen op: Walmart en Amazon. Beide bedriuwen hawwe revolúsjonearre de manier wêrop wy winkelje, mar as it giet om grutte grutte, hokker nimt de kroan? Lit ús dûke yn de sifers en sjen wa't komt út boppe.

De Slach by de Titanen

Walmart, oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, hat lang in dominante krêft west yn 'e detailhannel. Mei syn grutte netwurk fan fysike winkels waard it bedriuw gau in húshâldnamme. De lêste jierren is Amazon lykwols ûntstien as in formidabele konkurrint, dy't tradisjonele detailhannel fersteurt mei har online merk en ynnovative tsjinsten.

Grutte Matters

As jo ​​​​de grutte fan dizze retailgiganten fergelykje, is it wichtich om ferskate faktoaren te beskôgjen. Wat ynkomsten oanbelanget, hâldt Walmart noch altyd de lieding. Yn 2020 rapportearre it bedriuw in enoarme $559 miljard oan ynkomsten, wêrtroch it de grutste retailer fan 'e wrâld waard. Amazon, oan 'e oare kant, rapportearre $ 386 miljard oan ynkomsten yn deselde perioade.

Ynkomsten allinich fertelle lykwols net it heule ferhaal. De merkkapitalisearring fan Amazon, dy't de totale wearde fan har útsûnderlike oandielen fertsjintwurdiget, oertrof Walmart's yn 2015. Fanôf 2021 stiet de merkkapitalisaasje fan Amazon op sawat $ 1.7 trillion, wylst Walmart's sawat $ 400 miljard is. Dit jout oan dat ynvestearders Amazon sjogge as in grutter groeipotinsjeel en takomstige wearde.

FAQ

F: Wat is ynkomsten?

Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach jild dat in bedriuw genereart út har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Wat is merkkapitalisaasje?

Merkkapitalisaasje, faak oantsjutten as merkkap, is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de aktuele oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it oantal útsûnderlike oandielen.

F: Hat Walmart in online oanwêzigens?

Ja, Walmart hat wichtige ynvestearrings makke yn har e-commerce operaasjes om te konkurrearjen mei Amazon. It bedriuw biedt online winkelje en hat har leverings- en opheljetsjinsten útwreide.

F: Hat Amazon fysike winkels?

Wylst Amazon begon as in online merkplak, hat it ek weage oan fysike retail. It bedriuw operearret Amazon Go-winkels, Amazon Books, en krige Whole Foods Market yn 2017.

yn Konklúzje

Wylst Walmart noch altyd hearsket yn termen fan ynkomsten, jouwe Amazon's merkkapitalisaasje en online dominânsje it potensjeel foar takomstige groei oan. Beide bedriuwen bliuwe ynnovearje en oanpasse oan it feroarjende retaillânskip, en soargje derfoar dat de striid om superioriteit fan 'e detailhannel fûl bliuwt.