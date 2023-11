Is de famylje Walton noch belutsen by Walmart?

Is de Walton-famylje noch altyd belutsen by Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel drage in pear nammen safolle gewicht as Walmart. As it grutste bedriuw troch ynkomsten yn 'e wrâld, is Walmart synonym wurden mei betelbere prizen en one-stop shopping. Mar hoe sit it mei de famylje efter dizze retailgigant? Binne se noch belutsen by de deistige operaasjes fan it bedriuw? Lit ús ris efkes neier sjen.

De famylje Walton, ûnder lieding fan de lette Sam Walton, stifte Walmart yn 1962. Yn 'e rin fan' e jierren hat de belutsenens fan 'e famylje by it bedriuw signifikant west, mei ferskate famyljeleden dy't wichtige posysjes hawwe binnen de organisaasje. Om't Walmart lykwols útgroeid is ta in wrâldwide krêft, is it nivo fan direkte famyljebelutsenens evoluearre.

Tsjintwurdich bliuwt de famylje Walton nau bûn oan Walmart, sawol finansjeel as strategysk. Wylst se miskien net direkt belutsen binne by de deistige operaasjes, hawwe se noch wichtige eigendomsbelangen yn it bedriuw. Yn feite is it kollektyf eigendom fan Walmart fan 'e famylje op sawat 50%, wêrtroch se de mearderheidsoandielen binne.

De belutsenens fan 'e famylje giet fierder as gewoan eigendom. De Walton Family Foundation, oprjochte troch Sam en Helen Walton, is in filantropyske organisaasje dy't him rjochtet op ûnderwiis, miljeu duorsumens, en it ferbetterjen fan de leefberens yn mienskippen. De stifting hat substansjele bydragen levere oan ferskate doelen, en toant de oanhâldende ynset fan 'e famylje om in positive ynfloed te meitsjen.

FAQ:

F: Wa binne de leden fan 'e Walton-famylje?

A: De famylje Walton omfettet ferskate leden, lykas Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, en Christy Walton, ûnder oaren. Dizze persoanen binne neikommelingen fan Walmart's oprjochter, Sam Walton.

F: Wurkje op it stuit Walton-famyljeleden foar Walmart?

A: Wylst de famylje net mear direkte belutsenens hat by de deistige operaasjes fan Walmart, tsjinje guon famyljeleden yn 'e ried fan bestjoer fan it bedriuw. Har oanwêzigens soarget derfoar dat de belangen fan 'e famylje wurde fertsjintwurdige op it heechste nivo fan beslútfoarming.

F: Hoe hat it eigendom fan 'e Walton-famylje ynfloed op Walmart?

A: As mearderheidsoandielhâlders hat de Walton-famylje wichtige ynfloed op 'e rjochting en beslútfoarming fan it bedriuw. Harren eigendomsbelang lit se de strategy op lange termyn foarmje en soargje dat it bedriuw yn oerienstimming bliuwt mei har fyzje.

Ta beslút, hoewol de Walton-famylje miskien net direkt belutsen is by de deistige operaasjes fan Walmart, meitsje har ynfloed en eigendomsbelangen har in yntegraal diel fan it sukses fan it bedriuw. Harren ynset foar filantropy en har oanhâldende belutsenens by strategyske besluten markearje har oanhâldende tawijing oan it Walmart-merk.