Is it Pfizer-faksin net mear autorisearre foar gebrûk?

Yn in resinte ûntwikkeling binne geroften sirkuleare dat it Pfizer-BioNTech COVID-19-faksin net mear autorisearre is foar gebrûk. Dizze oanspraken hawwe feroarsake betizing en soargen ûnder it algemiene publyk. It is lykwols wichtich om feit te skieden fan fiksje en de hjoeddeistige status fan it Pfizer-faksin te begripen.

De Fakten:

Fanôf no bliuwt it Pfizer-BioNTech COVID-19-faksin autorisearre foar gebrûk yn in protte lannen rûn de wrâld, ynklusyf de Feriene Steaten, it Feriene Keninkryk en de Jeropeeske Uny. It hat bewiisd heul effektyf te wêzen yn it foarkommen fan COVID-19 en it ferminderjen fan 'e earnst fan' e sykte by dyjingen dy't it kontraktearje.

Ferklearjen fan de ferkearde ynformaasje:

De betizing oer de autorisaasje fan it Pfizer-faksin kin komme út in resint beslút fan 'e US Food and Drug Administration (FDA) om folsleine goedkarring te jaan oan it Pfizer-BioNTech-faksin foar persoanen fan 16 jier en âlder. Dizze goedkarring betsjuttet dat it faksin foldien hat oan 'e strange noarmen fan 'e FDA foar feiligens, effektiviteit en produksjekwaliteit.

It is wichtich om te notearjen dat de goedkarring fan 'e FDA net betsjuttet dat it faksin earder net autorisearre of ûnfeilich wie. It Pfizer-faksin waard autorisaasje foar needgebrûk (EUA) ferliend troch de FDA en oare regeljouwingsorganen oer de hiele wrâld. EUA is in regeljouwingmeganisme dat it rappe gebrûk fan medyske produkten mooglik makket yn needgefallen foar folkssûnens.

Faak Stelde Fragen:

F: Betsjut de folsleine goedkarring fan de FDA dat it Pfizer-faksin net mear autorisearre is foar needgebrûk?

A: Nee, de folsleine goedkarring betsjut gewoan dat it faksin hat foldien oan ekstra regeljouwingeasken. It bliuwt autorisearre foar needgebrûk.

F: Is it Pfizer-faksin noch effektyf tsjin nije farianten fan it firus?

A: Ja, stúdzjes hawwe oantoand dat it Pfizer-faksin beskerming leveret tsjin ferskate COVID-19-farianten, hoewol guon miskien wat minder effektyf binne tsjin bepaalde stammen.

F: Binne d'r wichtige feiligensproblemen ferbûn mei it Pfizer-faksin?

A: It Pfizer-faksin hat wiidweidige testen ûndergien en is fûn in geunstich feiligensprofyl te hawwen. Lykas elke faksin kin it mylde side-effekten feroarsaakje lykas pine op 'e ynjeksjeplak, wurgens, of hoofdpijn, mar serieuze neidielige barrens binne ekstreem seldsum.

Ta beslút, it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin bliuwt autorisearre foar gebrûk en bliuwt in krúsjaal ark yn 'e striid tsjin' e oanhâldende pandemy. It is essinsjeel om te fertrouwen op krekte ynformaasje fan renommearre boarnen en rieplachtsje sûnenssoarch professionals foar alle soargen of fragen oangeande faksinaasje.