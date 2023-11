Is de eigner fan Walmart in miljardêr?

Op it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast ynfloedrike en suksesfolle bedriuwen yn' e wrâld. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is de multynasjonale retailkorporaasje in húshâldnamme wurden, bekend om syn grutte oanbod fan produkten en betelbere prizen. As it lykwols giet om de persoanlike rykdom fan 'e eigener fan Walmart, is it antwurd in klinkende ja - de eigner is yndie in miljardêr.

De hjoeddeistige eigner fan Walmart is de famylje Walton, ôfstammelingen fan 'e oprjochter fan it bedriuw. De rykdom fan 'e famylje is primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn it bedriuw. Mei yngong fan 2021 wurdt de Walton-famylje konsekwint rangearre ûnder de rykste famyljes yn 'e wrâld, mei in kombineare nettowearde dat hûnderten miljarden dollars oertreft.

FAQ:

F: Wa is de eigner fan Walmart?

A: De eigner fan Walmart is de famylje Walton, neikommelingen fan de oprjochter fan it bedriuw, Sam Walton.

F: Hoe waard de famylje Walton miljardêrs?

A: De rykdom fan 'e Walton-famylje komt primêr fan har eigendomsbelang yn Walmart. As it bedriuw groeide en útwreide, groeide har rykdom ek.

F: Hoe ryk is de famylje Walton?

A: De famylje Walton wurdt konsekwint rangearre ûnder de rykste famyljes yn 'e wrâld. Fan 2021 ôf is har kombineare nettowearde mear as hûnderten miljarden dollars.

F: Binne d'r oare miljardêrs ferbûn mei Walmart?

A: Wylst de Walton-famylje de primêre miljardêr-eigners fan Walmart is, binne d'r oare persoanen dy't miljardêr binne wurden troch har assosjaasje mei it bedriuw, lykas wichtige bestjoerders en oandielhâlders.

It is wichtich om te notearjen dat de rykdom fan 'e eigner fan Walmart apart is fan' e totale finansjele status fan it bedriuw. Wylst de eigner in miljardêr kin wêze, wurdt it finansjele súkses fan Walmart as korporaasje mjitten troch har ynkomsten, winsten en merkkapitalisaasje.

Ta beslút, de eigener fan Walmart, de famylje Walton, is yndie miljardêrs. Harren grutte rykdom is in testamint fan it sukses en ynfloed fan 'e retailgigant, dy't bliuwt bloeie as ien fan' e grutste en meast rendabele bedriuwen fan 'e wrâld.