Is it nije shingles-faksin better dan it âlde shingles-faksin?

Yn 'e ôfrûne jierren is in nij faksin foar gordelroos op' e merke yntrodusearre, wat in debat opsmiten ûnder medyske professionals en pasjinten. De fraach foar elkenien is oft dit nije faksin wirklik superieur is oan syn foargonger. Litte wy yn 'e details ferdjipje en de wichtichste ferskillen tusken de twa ûndersykje.

It âlde shingles-faksin, bekend as Zostavax, is yn gebrûk sûnt 2006. It wie effektyf yn it ferminderjen fan it risiko fan shingles mei sa'n 51% en post-herpetyske neuralgie (in pynlike komplikaasje fan shingles) mei 67%. It hie lykwols wat beheiningen. Zostavax wie in libben faksin, wat betsjuttet dat it in ferswakke foarm fan it firus befette. Dit makke it net geskikt foar persoanen mei ferswakke ymmúnsystemen, lykas dyjingen dy't kankerbehanneling ûndergeane of ûntfangers fan orgaantransplantaasje.

Fier it nije shingles faksin yn, Shingrix, dat waard goedkard troch de US Food and Drug Administration (FDA) yn 2017. Shingrix hat in yndrukwekkende effektiviteit fan mear as 90% yn it foarkommen fan shingles en post-herpetyske neuralgie. Oars as syn foargonger is Shingrix in net-live faksin, wêrtroch it feilich is foar persoanen mei kompromittearre ymmúnsystemen.

FAQ:

F: Hoe wurket it nije faksin foar gordelroos?

A: Shingrix is ​​in rekombinant faksin, wat betsjut dat it allinich in spesifyk proteïne befettet fan it varicella-zoster-firus. Dit proteïne stimulearret it ymmúnsysteem om in sterke reaksje te meitsjen tsjin it firus, foarkomt gordelroos.

F: Wa moat it nije faksin foar gordelroos krije?

A: De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advisearret Shingrix foar folwoeksenen fan 50 jier en âlder, sels as se earder Zostavax hawwe krigen.

F: Binne d'r gjin side-effekten?

A: Lykas elke faksin kin Shingrix mylde side-effekten feroarsaakje lykas pine op 'e ynjeksjeplak, spierpijn en wurgens. Dizze symptomen ferdwine normaal binnen in pear dagen en binne in teken dat it ymmúnsysteem reagearret op it faksin.

Ta beslút, it nije shingles faksin, Shingrix, liket in wichtige ferbettering te wêzen oer it âlde faksin, Zostavax. Mei syn hegere effektiviteit en net-live komposysje biedt Shingrix in feiliger en effektiver opsje foar it foarkommen fan gordelroos en har komplikaasjes. As jo ​​binnen de oanrikkemandearre leeftydsgroep falle, is rieplachtsjen mei jo sûnenssoarchfersoarger oer yninting mei Shingrix in wiis beslút om josels te beskermjen tsjin dizze pynlike en potinsjeel slopende tastân.