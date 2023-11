Is de nije shingles better as de âlde?

Yn 'e ôfrûne jierren is in nij faksin foar gordelroos yntrodusearre, wat in debat opsmiten ûnder medyske professionals en pasjinten. Shingles, ek wol bekend as herpes zoster, is in pynlike virale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket. It beynfloedet miljoenen minsken wrâldwiid, benammen dy oer de leeftiid fan 50. De ynfiering fan in nij faksin hat fragen steld oer syn effektiviteit yn ferliking mei de âlde.

It âlde shingles-faksin, bekend as Zostavax, waard foar it earst goedkard yn 2006. It wie in live-attenuated faksin, wat betsjuttet dat it in ferswakke foarm fan it firus befette. Wylst it effektyf wie yn it ferminderjen fan it risiko fan gordelroos mei sawat 51%, fermindere de effektiviteit oer de tiid, wat liedt ta de ûntwikkeling fan in nij faksin.

De nije shingles faksin, neamd Shingrix, waard goedkard troch de FDA yn 2017. Oars as Zostavax, Shingrix is ​​in non-live faksin, dat betsjut dat it befettet gjin live firus. Ynstee dêrfan befettet it in proteïne dat helpt de reaksje fan it ymmúnsysteem op it varicella-zoster-firus te stimulearjen. Stúdzjes hawwe oantoand dat Shingrix mear as 90% effektyf is yn it foarkommen fan gordelroos en har komplikaasjes.

FAQ:

F: Wa moat it faksin foar gordelroos krije?

A: De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advisearret dat folwoeksenen fan 50 jier en âlder it gordelfaksin moatte krije, nettsjinsteande oft se earder gordeldieren hawwe hân.

F: Hoefolle doses fan it nije faksin foar gordelroos binne nedich?

A: It nije shingles faksin, Shingrix, wurdt jûn yn twa doses. De twadde doasis wurdt 2 oant 6 moannen nei de earste doasis nommen.

F: Binne d'r side-effekten fan it nije faksin foar gordelroos?

A: Lykas elk faksin, kin it nije faksin foar gordelroos bywurkingen feroarsaakje. De meast foarkommende side-effekten omfetsje pine, roodheid, of swelling op 'e ynjeksjeplak, lykas spierpine, wurgens en hoofdpijn. Dizze side-effekten binne meast myld en geane binnen in pear dagen fan harsels fuort.

Ta beslút, it nije shingles-faksin, Shingrix, hat bliken dien effektiver te wêzen yn it foarkommen fan shingles yn ferliking mei it âlde faksin, Zostavax. De net-live formulearring en hege effektiviteit meitsje it in foarkarskeuze foar folwoeksenen fan 50 jier en âlder. It is lykwols altyd oan te rieden om te rieplachtsjen mei in sûnenssoarch professional om de bêste kursus fan aksje te bepalen basearre op yndividuele sûnensomstannichheden en medyske skiednis.