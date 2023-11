Is de Google Nest Hub it wurdich te keapjen?

As wy it fekânsjeseizoen yngeane, freegje in protte minsken har ôf oft de Google Nest Hub noch in goede keap is yn syn hjoeddeistige steat. It ôfrûne jier binne d'r mear funksjeferwideringen west dan tafoegings foar de Nest Hub en Hub Max. Nettsjinsteande dizze wizigingen binne d'r noch genôch redenen wêrom't de Nest Hub it wurdich is te beskôgjen.

Ien fan 'e wichtichste redenen om de Nest Hub te keapjen is syn funksjonaliteit as muzykstreamingapparaat en Google Home-controller. As jo ​​​​yn it foarste plak op syk binne nei in apparaat dat muzyk kin spielje en jo smart home-apparaten kinne kontrolearje, is de Nest Hub in geweldige opsje, foaral as it koarting is.

De 2e generaasje Nest Hub fan 2021, normaal priis op $ 99.99, is op it stuit beskikber foar $ 49.99. It biedt alle essensjele funksjes en kin maklik foldogge oan jo behoeften foar streaming fan muzyk en smart home control. De 2019 Nest Hub Max, oan 'e oare kant, wurdt priis op $ 129 fan $ 229 en biedt bettere sprekkers, in kamera, in grutter skerm, en ekstra funksjonaliteit lykas in altyd-oan-klok en sa no en dan fideo-ôfspieljen.

Ien soarch is lykwols dat Google gjin betsjuttingsfolle updates hat levere of de takomst fan Assistant foar de Nest Hub iepenbiere hat. De Smart Display UI is foar it grutste part net feroare bleaun, en d'r is in gebrek oan ynnovaasje as nije funksjes yn ferliking mei oare ferlykbere apparaten op 'e merke.

Fierder binne d'r klachten west oer Assistant dy't yn 'e rin fan' e tiid "dommer" wurdt ynstee fan ferbetterje. De hjoeddeistige fokus fan Google liket te wêzen op 'e $ 499 Pixel Tablet, mar de Nest Hub hat noch in plak op' e merke fanwegen syn legere priis en betelberens.

Hoewol it net wierskynlik is dat Google gau in nije Fuchsia-oandreaune Nest Hub sil frijjaan, is it wichtich foar har om Assistant te upgrade om it mear konversaasje te meitsjen en better te begripen fan brûkerskommando's. Dit soe helpe om de Nest Hub konkurrearjend te hâlden en guon fan 'e soargen oer syn funksjonaliteit oan te pakken.

Ta beslút, nettsjinsteande it ûntbrekken fan wichtige updates en funksjes, kin de Nest Hub noch altyd in weardefolle oankeap wêze foar dyjingen dy't primêr sykje nei in muzykstreamingapparaat en smart home-controller. Google moat lykwols ynvestearje yn it ferbetterjen fan de mooglikheden fan Assistant om de leefberens op lange termyn fan 'e Nest Hub en syn reputaasje op' e merke te garandearjen.

FAQ

1. Kin de Nest Hub smart home-apparaten kontrolearje?

Ja, de Nest Hub lit jo smart home-apparaten fan ferskate fabrikanten kontrolearje.

2. Wat binne de haadfunksjes fan 'e Nest Hub?

De Nest Hub biedt funksjes lykas muzykstreaming, smart home control, diashows, timer-/alarmfunksjes en waarupdates.

3. Komt der in nijere ferzje fan de Nest Hub gau?

It is net wierskynlik dat in nije Fuchsia-oandreaune Nest Hub yn 'e heine takomst sil wurde frijlitten. Google is mear rjochte op oare apparaten lykas de Pixel Tablet.

4. Wurdt Assistant mei de tiid better?

Guon brûkers hawwe rapporteare dat de assistint yn 'e rin fan' e tiid "dommer" wurdt ynstee fan te ferbetterjen. Google moat wurkje oan it meitsjen fan Assistant mear konversaasje en better by it begripen fan brûkerskommando's.

5. Binne besteande sprekkers en byldskermen wurde útfased?

It is net wierskynlik dat Google stipe foar besteande sprekkers en byldskermen yn 'e heine takomst sil beëinigje, om't se in soad brûkt wurde en it einigjen fan stipe de reputaasje fan it bedriuw kin skea.