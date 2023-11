Is it COVID-faksin net mear goedkard troch de FDA?

Yn 'e ôfrûne wiken hat d'r in tanimming west fan ferkearde ynformaasje dy't sirkulearje op sosjale mediaplatfoarms oangeande de goedkarringstatus fan' e COVID-19-faksinen. Ien bysûndere bewearing dy't traksje hat opdien is dat de faksins net langer wurde goedkard troch de US Food and Drug Administration (FDA). It is lykwols wichtich om feit te skieden fan fiksje en de hjoeddeistige status fan 'e faksins te begripen.

It FDA-goedkarringsproses

De FDA is ferantwurdlik foar it evaluearjen en goedkarren fan faksins foar iepenbier gebrûk yn 'e Feriene Steaten. Foardat in faksin kin wurde autorisearre, ûndergiet it strange testen yn klinyske proeven om de feiligens en effektiviteit te garandearjen. Ienris de gegevens fan dizze proeven binne yngeand hifke, jout de FDA autorisaasje foar needgebrûk (EUA) as folsleine goedkarring.

De hjoeddeistige status fan COVID-19-faksinen

Mei yngong fan septimber 2021 binne de COVID-19-faksinen autorisearre foar needgebrûk yn 'e Feriene Steaten de Pfizer-BioNTech, Moderna, en Johnson & Johnson-faksin. Dizze faksins hawwe wiidweidige testen ûndergien en binne bewiisd feilich en effektyf te wêzen yn it foarkommen fan slimme sykte, sikehûsopname en dea feroarsake troch COVID-19.

Wylst de faksins yn 't earstoan EUA krigen, hat it Pfizer-BioNTech-faksin koartlyn folsleine goedkarring krigen fan 'e FDA foar persoanen fan 16 jier en âlder. Dizze goedkarring, ferliend op 23 augustus 2021, is basearre op wiidweidige gegevens fan klinyske proeven en echte bewiis.

FAQ:

F: Betsjut de FDA-goedkarring dat it faksin net langer feilich is?

A: Nee, de FDA-goedkarring jout oan dat it faksin hat foldien oan 'e strange noarmen fan it buro foar feiligens en effektiviteit. It leveret fierdere gerêststelling fan har effektiviteit by it foarkommen fan COVID-19.

F: Binne de oare faksinen noch autorisearre foar needgebrûk?

A: Ja, de faksinen fan Moderna en Johnson & Johnson binne noch autorisearre foar needgebrûk. Se bliuwe trochgeande evaluaasje te ûndergean troch de FDA en oare regeljouwingsorganen.

F: Feroaret de FDA-goedkarring de distribúsje en beskikberens fan it faksin?

A: De FDA-goedkarring kin mear persoanen stimulearje om faksinaasje te krijen. De ferdieling en beskikberens fan 'e faksins bliuwe lykwols net feroare. Se binne noch breed tagonklik foar it publyk.

Ta beslút, de bewearing dat de COVID-19-faksinen net mear wurde goedkard troch de FDA is falsk. It Pfizer-BioNTech-faksin hat folsleine goedkarring krigen, wylst de Moderna- en Johnson & Johnson-faksin noch autorisearre binne foar needgebrûk. It is krúsjaal om te fertrouwe op krekte ynformaasje fan renommearre boarnen en rieplachtsje sûnenssoarch professionals te nimmen ynformearre besluten oer faksinaasje.