Is Sam's eigendom fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan' e detailhannel binne d'r faak ferbiningen en eigendom dy't betiizjend kinne wêze foar de gemiddelde konsumint. Ien sa'n fraach dy't faak opkomt is oft Sam's Club eigendom is fan Walmart. Om elke betizing op te heljen, litte wy de relaasje tusken dizze twa retailgiganten ferdjipje.

De ferbining:

Ja, Sam's Club is yndie eigendom fan Walmart. Yn feite is Sam's Club in dochterûndernimming fan Walmart Inc., wat betsjut dat Walmart it memmebedriuw is en de mearderheid fan oandielen yn Sam's Club hâldt. Dizze ferbining is yn plak sûnt 1983 doe't Walmart de pakhúsklubketen oankocht.

Wat is Sam's Club?

Sam's Club is in lidmaatskip-basearre retail warehouse club dy't biedt in breed oanbod fan produkten oan koarting prizen. It operearret op in fergelykber model as oare pakhúsklubs, en leveret bulkhoeveelheden fan items oan har leden. Mei lokaasjes yn 'e Feriene Steaten en ynternasjonaal is Sam's Club in populêr winkelbestimming wurden foar sawol partikulieren as bedriuwen.

FAQ:

1. Binne Sam's Club en Walmart deselde winkel?

Wylst Sam's Club en Walmart beide eigendom binne fan itselde memmebedriuw, binne se aparte entiteiten. Sam's Club operearret as in pakhúsklub, catering oan leden dy't in jierlikse fergoeding betelje om tagong te krijen ta har produkten en tsjinsten. Walmart, oan 'e oare kant, is in tradisjonele retailwinkel dy't iepen is foar it algemien publyk.

2. Kin ik myn Walmart-lidmaatskip brûke by Sam's Club?

Nee, jo kinne jo Walmart-lidmaatskip net brûke by Sam's Club. De twa winkellju hawwe aparte lidmaatskipsprogramma's, en in lidmaatskip by de iene jout jo gjin tagong ta de oare. Walmart biedt lykwols syn eigen foardielen en koartingen oan har klanten.

3. Binne de produkten en prizen itselde by Sam's Club en Walmart?

Hoewol d'r wat oerlaap kin wêze yn 'e produkten oanbean troch Sam's Club en Walmart, kinne de prizen en seleksje ferskille. Sam's Club rjochtet him op it leverjen fan bulkhoeveelheden en koartingsprizen oan har leden, wylst Walmart in breder oanbod fan produkten oan reguliere retailprizen biedt.

Ta beslút, Sam's Club is yndie eigendom fan Walmart. Hoewol se aparte entiteiten binne, makket har ferbining dielde boarnen en foardielen mooglik. Oft jo de ûnderfining fan 'e pakhúsklup fan Sam's Club of it gemak fan Walmart leaver hawwe, beide retailers biede in ferskaat oan produkten om te foldwaan oan' e behoeften fan har klanten.