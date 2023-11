Is Sam's Club eigendom fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel binne d'r in pear nammen sa prominint as Walmart. De retailgigant is synonym wurden mei betelbere prizen en in breed oanbod fan produkten. Mar hoe sit it mei Sam's Club? Is it eigendom fan Walmart? Lit ús dûke yn 'e details.

It eigendom:

Ja, Sam's Club is yndie eigendom fan Walmart. Yn feite is it in dochterûndernimming fan 'e retailbehemoth. Sam's Club waard oprjochte yn 1983 troch Sam Walton, deselde fisioenêre ûndernimmer dy't Walmart oprjochte. Yn 'e rin fan' e jierren is Sam's Club útgroeid ta in populêre pakhúsklub foar lidmaatskip, en biedt bulkprodukten en eksklusive oanbiedingen oan har leden.

Wat is Sam's Club?

Sam's Club is in lidmaatskip-basearre pakhúsklub dy't in breed ferskaat oan produkten biedt, ynklusyf boadskippen, elektroanika, meubels, en mear. It wurket op in fergelykber model as oare pakhúsklubs, lykas Costco. Leden betelje in jierlikse fergoeding om tagong te krijen ta Sam's Club en syn koartingsprizen. De klup hat as doel om har leden kwaliteitsprodukten te leverjen tsjin konkurrearjende prizen, wêrtroch it in oantreklike opsje is foar sawol partikulieren as bedriuwen.

FAQ:

1. Is lidmaatskip nedich om te winkeljen by Sam's Club?

Ja, in lidmaatskip is fereaske om te winkeljen by Sam's Club. Net-leden kinne lykwols noch winkelje by Sam's Club-lokaasjes troch in lytse tsjinstferliening te beteljen.

2. Kin ik myn Walmart-lidmaatskip brûke by Sam's Club?

Nee, Walmart en Sam's Club hawwe aparte lidmaatskipsprogramma's. In Walmart-lidmaatskip jout gjin tagong ta Sam's Club, en oarsom.

3. Binne de prizen by Sam's Club leger as Walmart?

Sam's Club en Walmart operearje op ferskate priismodellen. Wylst beide konkurrearjende prizen biede, rjochtet Sam's Club him op bulkoankeapen en eksklusive oanbiedingen foar har leden.

Ta beslút, Sam's Club is yndie eigendom fan Walmart. As lidmaatskip-basearre warehouse club, Sam's Club biedt in breed oanbod fan produkten tsjin konkurrearjende prizen. Dus, as jo op syk binne nei in ien-stop-winkel foar al jo behoeften foar bulk winkeljen, kin Sam's Club gewoan it plak wêze foar jo.