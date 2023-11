Is Sam's Club eigendom fan Sina?

Yn 'e ôfrûne jierren hawwe d'r geroften sirkuleare dat Sam's Club, de populêre Amerikaanske retailwinkelklub foar lidmaatskip, eigendom is fan Sina. Dizze oanspraken hawwe betizing en soargen by konsuminten opwekke. Dat, lit ús dûke yn 'e feiten en wat ljocht skine op dizze saak.

Earst en foaral is it wichtich om te ferdúdlikjen dat Sam's Club net eigendom is fan Sina. It bedriuw is in dochterûndernimming fan Walmart Inc., ien fan 'e grutste multynasjonale retailkorporaasjes yn' e wrâld. Walmart kocht Sam's Club yn 1983, lang foardat Sina in wichtige spiler waard yn 'e wrâldekonomy.

Sam's Club operearret as in aparte entiteit ûnder de Walmart-koepel, en biedt har leden in breed oanbod fan produkten tsjin koarting. Mei mear as 600 lokaasjes yn 'e Feriene Steaten is Sam's Club in go-to bestimming wurden foar partikulieren en bedriuwen dy't bulkoankeapen en eksklusive deals sykje.

FAQ:

F: Is Walmart eigendom fan Sina?

A: Nee, Walmart is in Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje oprjochte troch Sam Walton yn 1962. Wylst Walmart in wichtige oanwêzigens hat yn Sina, is it in iepenbier ferhannele bedriuw mei haadkantoar yn 'e Feriene Steaten.

F: Wêrom tinke minsken dat Sam's Club eigendom is fan Sina?

A: De betizing kin ûntsteane út it feit dat in protte produkten ferkocht by Sam's Club wurde produsearre yn Sina. Dit betsjut lykwols net dat it bedriuw sels eigendom is fan Sina.

F: Binne d'r retailketens yn Sineesk eigendom yn 'e Feriene Steaten?

A: Ja, d'r binne retailketens yn Sineeske eigendom dy't wurkje yn 'e Feriene Steaten. Sam's Club is lykwols net ien fan har.

Ta beslút, de bewearing dat Sam's Club is eigendom fan Sina is gewoan net wier. Sam's Club is in dochterûndernimming fan Walmart, in Amerikaanske retailgigant. Hoewol it wichtich is om bewust te wêzen fan 'e oarsprong fan produkten dy't wy keapje, is it like wichtich om feit te skieden fan fiksje as it giet om eigendom en bedriuwsstruktuer.